27 Agosto
26 Agosto
26 Agosto
26 Agosto

Gael Yeomans por declaraciones de Carmona: “Nos hace perder el foco, es importante que demos paso a lo relevante de la campaña”

Yeomans por declaraciones de Carmona: "Nos hace perder el foco"

“Lo ideal es que nuestras declaraciones aporten a la candidatura de Jara, ese es el foco que debiéramos tener todos”, dijo Yeomans.

Por:

27 Agosto, 2025

Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio y vocera del comando de Jeannette Jara, se refirió a las tensiones surgidas al interior del comando de la candidata del oficialismo, las delcaraciones presidente del Partido Comunista (PC) , Lautaro Carmona y el debate por multa por no votar solo a ciudadanos.

En cuando a las tensiones al interior del comando de Jara, la diputada señaló: “El liderazgo también se hace valer en estas situaciones y el liderazgo de Jara es fuerte. Está poniendo la centralidad en las propuestas y no en dimes y diretes entre nosotros”.

“Los comentarios que se han hecho nos hacen perder el foco. Nosotros tenemos que enfocarnos en ir a ganarle a la derecha”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos de Lautaro Carmona, Yeomans sostuvo: “Lo ideal es que nuestras declaraciones aporten a la candidatura de Jara, ese es el foco que debiéramos tener todos. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es no entorpecer, sino ponernos a su disposición”.

Asimismo, advirtió que las palabras de Carmona sobre el ministro Mario Marcel no fueron adecuadas: “No las comparto. En ningún caso lo cuestionaría, me parece que está fuera de lugar”.

 

“Nos hace perder el foco. Con las palabras de Jara se da por cerrado el capítulo, es importante que demos paso a lo relevante de la campaña”, agregó.

Por otro lado, la parlamentaria también abordó el debate sobre las sanciones a ciudadanos por no votar. “En la bancada tenemos una conversación pendiente, pero en términos generales pensamos que se cumplan ciertas normas de principio que tiene que ver con el respeto a los derechos que ya están”, indicó.

Añadió que: “No nos gusta que se establezcan sanciones mucho más feroces contra los chilenos en vez de residentes de otros países”.

