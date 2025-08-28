EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Duna en Punto
28 Agosto
Terapia Chilensis
27 Agosto
Nada Personal
27 Agosto
Aire Fresco
27 Agosto

Andrés Longton: “Si pasamos a segunda vuelta tenemos que sumarnos a la candidatura de derecha que pase, si es Kast, así lo vamos a hacer”

Ándres Longton señala que si Matthei no pasa, respaldará a Kast

Por dichos de Carlos Montes ante reconstrucción de Valparaíso, Andrés Longton, mencionó: “Escuchamos al ministro Montes en reiteradas ocasiones, tratando de desligarse del rol de líder de la reconstrucción, donde el Minvu tiene el rol más relevante”.

Por:

28 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, se refirió a las declaraciones del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respecto al proceso de reconstrucción de Valparaíso tras el megaincendio de febrero de 2024 y la división en la derecha por apoyo a José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Respecto a los dichos del ministro de Vivienda y Urbanismo,Carlos Montes, el diputado señaló: “Escuchamos al ministro Montes en reiteradas ocasiones, tratando de desligarse del rol de líder de la reconstrucción, donde el Minvu tiene el rol más relevante”, sostuvo.

En esa línea, agregó que las palabras de la autoridad “parecieran ser desafortunadas e inaceptables desde el punto de vista del rol que tiene el Ministro de Vivienda”.

Para Longton, el titular de la cartera “trata de evitar alguna responsabilidad política, que ha sido algo que hemos visto constantemente de algunas autoridades, para decir yo estoy, pero no estoy”.

En cuanto a la reconstrucción, el parlamentario también advirtió que el proceso está lejos de cumplir con los compromisos asumidos: “Estamos muy lejos de la meta de los $800 mil millones de pesos que estaban hasta el 2026. Esos montos van a tener que volver a renovarse porque, a la fecha, no se alcanzará a cumplir con la meta del gasto”.

En esa línea, proyectó que “probablemente, se va a heredar para el próximo gobierno porque, al ritmo que va en este Gobierno va a ser muy difícil. Mucha gente optó por autoconstruirse, la mayoría de ellas”.

“Tiene que ver con un proceso que fue mal conducido y con mucha improvisación que generó una demora evidente e irracional”, concluyó.

Debate en la derecha

El diputado también abordó la decisión de los exmilitantes de Chile Vamos Miguel Mellado y Germán Codina y del exlíder de Renovación Nacional, Carlos Larraín, de manifestar su apoyo a la candidatura de José Antonio Kast.

“La coherencia es fundamental en política para después defender no solo a corto plazo, sino que a mediano y largo. Algunos de estos casos tiene que ver con temas electorales”, señaló.

No obstante, aseguró que se trata de situaciones puntuales: “Son casos aislados y que por eso tienen esta repercusión mediática. Pero también es un llamado de atención respecto a lo que representamos, porque si empezamos a migrar vamos a perder nuestra identidad”.

Consultado por su postura en una eventual segunda vuelta, Longton fue claro: “Si pasamos a segunda vuelta tenemos que sumarnos a la candidatura de derecha que pase, si es Kast, así lo vamos a hacer”.

Sin embargo, lamentó la falta de unidad inicial: “Nos habríamos ahorrado toda esta discusión si hubiéramos tenido primarias. Tendríamos un solo candidato y nos hubiéramos puesto todos detrás de uno”.

Finalmente, cuestionó la capacidad del líder del Partido Republicano para gobernar: “Yo creo que no tiene el elenco, porque quien no ha gobernado, puede tener la gente pero no la experiencia”.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Denuncias de corrupción en el gobierno de Javier Milei
02 Claudio Jacquelin por supuesta corrupción en gobierno de Milei: “No puedo descartar que zafe de esta crisis, pero sin duda, esto es...
03 Los detalles de la nueva edición del Meli Experience y la normativa que busca fortalecer la prevención de delitos económicos
04 El Cártel de los Soles: La polémica organización que Donald Trump catalogó como terrorista y que sería liderada por Nicolás Maduro
05 Publicación del primer libro Guinness de los récords
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST