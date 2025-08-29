Giorgio Boccardo por reformas laborales: “Si hubieran tenido efecto en las cifras de desempleo, se destruirían empleos formales y eso no ha ocurrido”

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, habló sobre las cifras de desempleo, la supuesta emergencia laboral y la reforma de pensiones.

Respecto a las cifras de desempleo, Boccardo señaló: “Estamos moderadamente optimistas, sobre todo en lo que va a pasar este segundo semestre, deberíamos ver unos repuntes en materia de empleo”.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por cifras de desempleo: “Estamos moderadamente optimista, sobre todo en lo que va a pasar este segundo semestre, deberíamos ver unos repuntes en materia de empleo”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/0rpWHEsMfZ — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

“Este tercer trimestre debiéramos ver cifras más positivas en línea con lo que han mostrado otros indicadores en el país, pero eso no implica que tengamos que seguir doblando los esfuerzos”, agregó.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por cifras de desempleo: “Este tercer trimestre debiéramos ver cifras más positivas en línea con lo que han mostrado otros indicadores en el país, pero eso no implica que tengamos que seguir doblando los esfuerzos”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/TqgrMWMi8Z — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

En esa línea, Boccardo destacó que los cambios no se verán directamente en este Gobierno. “Lo que uno va a observar es una recuperación gradual en parte por cambios más estructurales que está viviendo el mercado laboral”, afirmó.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por cambios en las cifras de empleo durante este Gobierno: “Lo que uno va a observar es una recuperación gradual en parte por cambios más estructurales que está viviendo el mercado laboral”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en… pic.twitter.com/dGlzDRi6uh — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

¿Existe una crisis laboral?

Respecto a las críticas sobre una supuesta emergencia laboral, el líder de la cartera desestimó esa hipótesis. “Cuando asumimos el Gobierno en la pandemia, había una emergencia laboral, pero si uno tiene ese punto de referencia y lo compara con el día de hoy, hemos sido contrarios a esa hipótesis”, sostuvo.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por supuesta emergencia laboral: “Cuando asumimos el Gobierno en la pandemia, había una emergencia laboral, pero si uno tiene ese punto de referencia y lo compara con el día de hoy, hemos sido contrarios a esa hipótesis”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/CaTNrzhh71 — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

Sin embargo, reconoció que aún persisten brechas que requieren atención: “Lo que hoy día observamos en el mercado laboral es que se requiere abordar grupos específicos que están teniendo dificultades en el mercado laboral” y añadió que “consideramos que no se han evaluado todos los factores para tener esta foto del mercado laboral”.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por supuesta emergencia laboral: “Lo que hoy día observamos en el mercado laboral es que se requiere abordar grupos específicos que están teniendo dificultades en el mercado laboral”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/2wPjKylA1s — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por supuesta emergencia laboral: “Consideramos que no se han evaluado todos los factores para tener esta foto del mercado laboral”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/GJmieYvX4w — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

En esa misma línea, Boccardo llamó a enfocar los esfuerzos en los puntos críticos: “Llamaría a ver dónde están los focos y sobre eso avancemos en proyectos que con los especialistas hay consenso”.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por supuesta crisis en el empleo: “Llamaría a ver donde están los focos y sobre eso avancemos en proyectos que con los especialistas hay consenso”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/mU2j1MIOpx — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

Sobre las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo, defendió que no han significado un retroceso. “Si estas reformas hubieran tenido efecto en el mercado laboral formal, lo que deberíamos estar viendo es que se destruyen empleos formales y eso no ha ocurrido todavía”, recalcó.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por reformas laborales de este Gobierno: “Si estas reformas hubieran tenido efecto en el mercado laboral formal, lo que deberíamos estar viendo es que se destruyen empleos formales y eso no ha ocurrido todavía”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/ENauheyIZp — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

En cuanto a las prioridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, subrayó que el eje central sigue siendo el fortalecimiento del sistema previsional. “La primera y más importante es implementar la reforma de pensiones, el lunes comienza el aumento de la PGU y seguimos con el inicio del primer 1% de cotización adicional de los empleadores”, explicó.

#DunaEnPunto |Giorgio Boccardo por focos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social .: “La primera y más importante es implementar la reforma de pensiones, el lunes comienza el aumento de la PGU y seguimos con el inicio del primer 1% de cotización adicional de los… pic.twitter.com/f5xw4P8mGm — Radio Duna (@RadioDuna) August 29, 2025

Finalmente, respondió a las críticas del Gobierno al programa del candidato José Antonio Kast. “Todos los proyectos políticos tienen el legítimo derecho a plantearle propuestas al país. Lo que hemos dicho es que lamentamos que, ad portas de un acuerdo que costó más de 12 años, se vuelva a generar incertidumbre”, concluyó.