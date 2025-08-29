EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Hablemos en Off
29 Agosto
Duna en Punto
29 Agosto
Terapia Chilensis
28 Agosto
Nada Personal
28 Agosto

Giorgio Boccardo por reformas laborales: “Si hubieran tenido efecto en las cifras de desempleo, se destruirían empleos formales y eso no ha ocurrido”

Boccardo apunta a mejora en empleo para el segundo semestre

Por supuesta crisis en el empleo,Giorgio Boccardo, mencionó : “Llamaría a ver donde están los focos y sobre eso avancemos en proyectos que con los especialistas hay consenso”.

Por:

29 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo,  habló sobre las cifras de desempleo, la supuesta emergencia laboral y la reforma de pensiones.

Respecto a las cifras de desempleo, Boccardo señaló: “Estamos moderadamente optimistas, sobre todo en lo que va a pasar este segundo semestre, deberíamos ver unos repuntes en materia de empleo”.

“Este tercer trimestre debiéramos ver cifras más positivas en línea con lo que han mostrado otros indicadores en el país, pero eso no implica que tengamos que seguir doblando los esfuerzos”, agregó.

En esa línea, Boccardo destacó que los cambios no se verán directamente en este Gobierno. “Lo que uno va a observar es una recuperación gradual en parte por cambios más estructurales que está viviendo el mercado laboral”, afirmó.

¿Existe una crisis laboral?

Respecto a las críticas sobre una supuesta emergencia laboral, el líder de la cartera desestimó esa hipótesis. “Cuando asumimos el Gobierno en la pandemia, había una emergencia laboral, pero si uno tiene ese punto de referencia y lo compara con el día de hoy, hemos sido contrarios a esa hipótesis”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que aún persisten brechas que requieren atención: “Lo que hoy día observamos en el mercado laboral es que se requiere abordar grupos específicos que están teniendo dificultades en el mercado laboral” y añadió que “consideramos que no se han evaluado todos los factores para tener esta foto del mercado laboral”.

En esa misma línea, Boccardo llamó a enfocar los esfuerzos en los puntos críticos: “Llamaría a ver dónde están los focos y sobre eso avancemos en proyectos que con los especialistas hay consenso”.

Sobre las reformas laborales impulsadas por el Ejecutivo, defendió que no han significado un retroceso. “Si estas reformas hubieran tenido efecto en el mercado laboral formal, lo que deberíamos estar viendo es que se destruyen empleos formales y eso no ha ocurrido todavía”, recalcó.

En cuanto a las prioridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, subrayó que el eje central sigue siendo el fortalecimiento del sistema previsional. “La primera y más importante es implementar la reforma de pensiones, el lunes comienza el aumento de la PGU y seguimos con el inicio del primer 1% de cotización adicional de los empleadores”, explicó.

Finalmente, respondió a las críticas del Gobierno al programa del candidato José Antonio Kast. “Todos los proyectos políticos tienen el legítimo derecho a plantearle propuestas al país. Lo que hemos dicho es que lamentamos que, ad portas de un acuerdo que costó más de 12 años, se vuelva a generar incertidumbre”, concluyó.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 El estado de las gigantes tecnológicas, la posición de Chile en la region y lo nuevo en tierras raras
02 Sigue el caos en el comando de Jeannette Jara: Candidata responde a Lautaro Carmona
03 Cuatro isapres subirán sus planes en más de un 3%
04 Juan Luis Ossa: “La elección presidencial va a estar por cuán viable es llevar a cabo tu proyecto y si vas a estar dispuesto a conv...
05 La posible destitución del primer ministro de Francia y el apoyo de Germán Codina a republicanos
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST