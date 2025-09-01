Isabel Plá aclara apoyo a Kast en eventual segunda vuelta “si la otra opción es Jara”, pero advierte que “una cosa es el llamado a votar por él, pero otra cosa es gobernar”

Isabel Plá, exministra de la Mujer y vocera del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, habló sobre los últimos resultados de las encuestas, el escenario político y su postura en una eventual segunda vuelta.

Sobre la posición de la exalcaldesa de Providencia en los sondeos, Plá enfatizó en que se logró frenar una tendencia negativa: “Se detuvo una caída, eso dejó de pasar hace dos semanas. Hemos visto movimiento en las otras dos candidaturas (Kast y Jara), pero en un estado similar de estancamiento”.

En esa línea, planteó que aún hay margen para mejorar: “Hay tiempo, no sé cuánto más, pero hay tiempo para que las cosas puedan ir cambiando”.

Consultada por el respaldo de Rodolfo Carter, Germán Codina y Rodrigo Álvarez, exintegrante del gabinete de Sebastián Piñera, han entregado a José Antonio Kast, Plá señaló: “Cada persona es libre de estar en la candidatura que quiere. Rodrigo Álvarez tiene una cercanía personal con José Antonio Kast, siempre se sintió cercano a él”, señaló.

“Lo desdramatizo de todos puntos de vista. Nosotros somos una candidatura que abraza la libertad. A mí me habría gustado que estuvieran con esta candidatura, pero hay que respetar la libertad”, agregó.

Respecto de la reunión de Matthei con Magdalena Piñera, la exministra explicó que se trató de un gesto de apoyo: “Ella quiso ayudar en una convocatoria a quienes formamos parte del gobierno de Sebastián Piñera. Matthei no tiene que dar ninguna señal porque ha tenido permanente comunicación con Cecilia Morel y Magdalena”.

En cuanto a las cualidades de la abanderada, Plá subrayó que “tiene una ventaja comparativa, tal vez es la que tiene mayor ventaja, porque tiene la capacidad de tender puentes con el propósito de sacar adelante reformas, pero también de contener momentos difíciles”.

Kast y Segunda vuelta

También abordó el debate en torno a los derechos de las mujeres en un eventual gobierno de Kast, señalando con ironía: “Espero que no, le aviso altiro que no está el horno para esos bollos”.

De cara a una posible segunda vuelta, Isabel Plá enfatizó que priorizará el futuro del país: “Siempre voy a poner primero el país, a mí me gustaría que Matthei pasara en segunda vuelta, pero en ese caso, si la opción es Jara, la respuesta se da sola”.

Finalmente, consultada sobre Kast y su equipo, comentó: “Cuando una persona levanta una candidatura hay un piso mínimo de responsabilidad que es tener la capacidad de llegar con un equipo propio al gobierno. Me imagino que él ya tiene sus equipos armados. Él dijo que iba a llamar a los mejores, así que me imagino que los estará llamando”.

