Jaime Gajardo: “Hemos logrado disminuir el número de fuga, de incidentes colectivos y de personas que mueren al interior de los establecimientos penales por hechos violentos”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, se refirió a la situación carcelaria del país, el intento de fuga ocurrido en la cárcel de Puente Alto, asegurando que el hecho fue controlado oportunamente y que no existe un descontrol en los recintos penitenciarios.

“En las cárceles de nuestro país permanentemente hay contingencia. Es un sistema en el que todos los días y todo el día Gendarmería tiene que estar trabajando para que las personas no se fuguen de los establecimientos penales”, explicó.

Sobre el caso específico de Puente Alto, detalló que “se detectó a tiempo e inmediatamente se generó la coordinación con Carabineros. Mientras se estaba desarrollando el procedimiento al interior del recinto, Carabineros ya estaba afuera”.

Respecto a los internos involucrados, Gajardo indicó que “eran reos más bien comunes los que estaban tratando de fugarse”.

En esa línea, explicó: “Llevamos 6 fugas en el año, de un flujo de 150.000 personas privadas de libertad. En términos estadísticos es el 0,0006% de fugas en el año”.

El ministro aseguró que, pese a la contingencia, la tendencia ha sido a la baja en varios indicadores: “Hemos logrado disminuir el número de fuga, de incidentes colectivos y el número de personas que mueren al interior de los establecimientos penales por hechos violentos”.

En esa línea, descartó falta de control: “Efectivamente no existe descontrol. Nosotros tenemos índices que dan cuenta del tipo de control y seguridad penitenciaria que tenemos”.

Consultado sobre los desafíos en Gendarmería, planteó que “hemos pedido que tengan una reestructuración en cuanto a la dotación y las necesidades de los establecimientos penales”, apuntando especialmente al impacto de la sobrepoblación.

“En cárceles con estas características han crecido las bandas de crimen organizado”, agregó.

Proyecto de nueva cárcel de alta seguridad

En paralelo, Gajardo confirmó los avances en la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago Centro. “Muchos pensaron que era un voladero de luces, pero esta es una decisión de Estado y se tiene que cumplir porque no depende del tipo de autoridades locales que hay”, sostuvo.

“El proceso está avanzando. Nosotros esperamos que sea lo antes posible, de hecho estamos tramitando un proyecto que nos permite construir las cárceles más rápido”, agregó.

Finalmente, descartó que la agenda del Gobierno en materia penitenciaria esté condicionada por cálculos electorales: “Más del 100% de nuestra energía está ocupada en cumplir el programa de Gobierno, en desarrollar los proyectos que tenemos y gobernar hasta el último momento”.