José Miguel Castro tras rechazo del oficialismo a multa en el proyecto de voto obligatorio: “El Gobierno está absolutamente solo en lo que es el Parlamento”

Castro asegura que el Gobierno perdió la confianza de la Cámara

Castro reconoció un quiebre en la confianza con el Ejecutivo. “Quedan absolutamente quebradas, no solamente en la Cámara, en el Senado absolutamente”.

3 Septiembre, 2025

El diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, José Miguel Castro, lanzó duras críticas contra el oficialismo luego de que en la Cámara se rechazara la aplicación de una multa en el marco del proyecto de voto obligatorio.

En ese sentido, Catro aseguró que el Ejecutivo fue contradictorio en el Parlamento: “Teníamos declaraciones de la ministra Vallejo, Elizalde y Lobos diciendo que veían con buenos ojos el proyecto y después en la sala, tenemos este revés de parte del oficialismo”, señaló. 

Castro calificó la decisión como una señal de falta de coordinación en La Moneda. “Es un desorden total el que tiene el oficialismo. Ahora en democracia el Presidente no va a salir por la puerta ancha, sino que por la ventana”, aseguró.

Pese a este escenario, el diputado reafirmó su compromiso con la iniciativa. “Ellos dejaron sin efecto la multa y da mucha lástima. Pero mi compromiso fue sacar el proyecto adelante y estoy confiado de que en el Senado se va a volver reponer”, señaló.

El diputado también acusó falta de voluntad política por parte del Gobierno para avanzar en la discusión. “Dicen que estamos muy cerca de la elección, pero llevo casi tres meses y medio conversando con el Ejecutivo para poderle dar tiraje, nunca le pusieron urgencia, nunca les interesó este proyecto”, advirtió.

Asimismo, explicó que tras distintas conversaciones, el proyecto iba a avanzar. “Esperábamos que después de tener conversaciones todas las semanas con el Ejecutivo, esto fluyera”, señaló.

“El Gobierno está absolutamente solo en lo que es el Parlamento”, enfatizó. 

En esa línea, reconoció que las confianzas con el Ejecutivo “quedan absolutamente quebradas, no solamente en la Cámara, en el Senado absolutamente. La mayoría de los Senadores dijeron que iban a tomar acciones”.

Finalmente, Castro apuntó al  escenario político y explicó que el adversario político de su candidata Evelyn Matthei, “siempre ha estado al frente. Esta no es una guerra contra las otras oposiciones, esto es estar enfrentado al continuismo absoluto de este Gobierno”, concluyó.

