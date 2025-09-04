Diego Schalper: “Hasta para Kast sería mejor una segunda vuelta con Matthei, porque demostraría el desacuerdo del país con el Gobierno de la izquierda radical”

El diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se refirió a los tres años desde el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, donde el Rechazo se impuso con un 62% de los votos y la importancia del proyecto de voto obligatorio.

“Es impresionante acordarse en lo que estuvimos metidos en su minuto en Chile, así que a 3 años del rechazo, obviamente es un día particular para nosotros”, señaló.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por los 3 años del rechazo: “Es impresionante acordarse en lo que estuvimos metidos en su minuto en Chile, así que a 3 años del Rechazo, obviamente es un día particular para nosotros”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/qdENkJU1md — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

En esa línea, destacó que “nadie podía suponer una holgura tan amplia entre lo que aconteció entre el Rechazo y el Apruebo. Finalmente, el voto obligatorio terminó dirimiendo de manera muy elocuente”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por los 3 años del rechazo: “Nadie podía suponer una holgura tan amplia entre lo que aconteció entre el rechazo y él apruebo, finalmente el voto obligatorio, termino dirimiendo de manera muy elocuente”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8… pic.twitter.com/PaZGrdA6r9 — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

Para Schalper, la victoria del Rechazo se explicó porque “toda la gente que votó por esta opción son de sectores moderados que creían que Chile no tenía que irse por una deriva absolutamente autodestructiva”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper a 3 años del rechazo: “Toda la gente que votó por esta opción son de sectores moderados que creían que Chile no tenía que irse por una deriva absolutamente autodestructiva”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/EMPMULXUtv — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

Escenario político y rol de los votantes

El diputado también abordó el comportamiento electoral actual, asegurando que gran parte de los chilenos que se definen en los días previos a los comicios lo hacen con un objetivo claro: “Hoy día lo que se expresa es el votante político, pero la inmensa mayoría que defiende su votación muy encima de la elección, lo que quiere es evitar un segundo Gobierno de lo que ha sido Boric”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por votantes en las elecciones: “Hoy día lo que se expresa es el votante político, pero la inmensa mayoría que defiende su votación muy encima de la elección, lo que quiere es evitar un segundo Gobierno de lo que ha sido Boric”. 🔷 En vivo en… pic.twitter.com/XoWZDziHos — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

En ese contexto, señaló que es probable que las mismas personas que votaron Rechazo, sean los próximos votantes de Matthei. “Ha logrado cosas muy notables, ha congregado un abanico de gente, esa capacidad me permite sugerir que va a haber un arco lo suficientemente amplio para emular lo que fue el rechazo”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por votantes de Matthei: “Ha logrado cosas muy notables, ha congregado un abanico de gente, esa capacidad me permite sugerir que va a haber un arco lo suficientemente amplio para emular lo que fue el rechazo”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/0w4vPerAz3 — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

Asimismo, planteó que en una segunda vuelta entre derechas: “Hasta para José Antonio Kast sería un mejor escenario tener una segunda vuelta con Evelyn Matthei, porque el país estaría diciendo lo en desacuerdo que están con lo impulsado por el Gobierno de la izquierda radical”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por un escenario político: “Hasta para José Antonio Kast sería un mejor escenario tener una segunda vuelta con Evelyn Matthei, porque el país estaría diciendo lo en desacuerdo que están con lo impulsado por el Gobierno de la izquierda radical”. 🔷… pic.twitter.com/ClmWl7iXU0 — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

Diferencias marcadas por multa en el voto obligatorio

Finalmente, Schalper criticó el rechazo por parte del oficialismo ante la aplicación de la multa por no sufragar en el marco del voto obligatorio: “Que la izquierda chilena esté poniendo en tela de juicio las reglas electorales a días de la elección, me parece una vergüenza nacional”.

#DunaEnPunto | Diego Schalper por multa en voto obligatorio: “Que la izquierda chilena esté poniendo en tela de juicio las reglas electorales a días de la elección, me parece una vergüenza nacional”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/7a4hwWmpy7 — Radio Duna (@RadioDuna) September 4, 2025

“Desde la oposición le hemos dicho al Gobierno que ordenen este tema o no nos dan garantía para seguir tramitando ningún proyecto de ley”, agregó.