Eric Aedo: “Al parecer Matthei negoció con el mundo de Kast para no presentar la querella en su contra por trolls en redes sociales. Sería bueno que aclaren qué conversaciones hubo”

Eirc Aedo: Al parecer Matthei negoció con Kast por la querella

Por red de bots en contra de Matthei y Jara, Eric Aedo, mencionó: “No tengo la claridad absoluta de que esto surja del Partido Republicano, pero que esto nace de personas ligadas o que son entusiastas de Kast, sin duda lo hacen”.

5 Septiembre, 2025

Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana (DC) y miembro del comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a la campaña digital contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara, el debate sobre el voto obligatorio, la querella que Matthei no presentó a Kast y la urgencia que le puso el Gobierno al proyecto de aborto legal.

Respecto a la polémica por la red de bots en contra de Matthei y Jara, el parlamentario afirmó que “Matthei tenía razón, efectivamente hay una campaña que está a través de redes sociales”.

En esa línea, señaló que no tiene certeza absoluta sobre el origen, pero apuntó: “No tengo la claridad absoluta de que esto surja del Partido Republicano, pero que esto nace de personas ligadas o que son entusiastas de Kast, sin duda lo hacen”.

Asimismo, se refirió a la querella que Matthei evaluaba presentar en contra de José Antonio Kast por sus dichos sobre el Alzheimer. Sobre ello sostuvo: “Al parecer se negoció con el mundo de Kast para no presentarla, sería bueno que aclaren qué conversaciones hubo”.

Debate por el voto obligatorio

Otro de los temas en que se detuvo el diputado DC fue el proyecto que busca reinstalar el voto obligatorio, pero sin multas. Al respecto, fue categórico: “No me hace ningún sentido, para mí el voto tiene que ser obligatorio. Son los sectores medios, los que habían dejado de votar, que van centrando el sistema político”.

En esa misma línea, advirtió que el proyecto sin sanciones sería un retroceso: “Volver a un voto obligatorio sin sanciones, en los hechos, es simplemente un voto voluntario y es volver al clientelismo político, eso daña la democracia en Chile”.

“Ese voto voluntario, le abre la posibilidad al crimen organizado de poder tener control político y territorial en distintos lugares del país”, agregó. 

Finalmente, reafirmó la posición de su sector: “Nosotros estamos convencidos, con Jeannette Jara, de la necesidad del voto obligatorio”.

Aborto legal

En cuanto al proyecto de aborto legal, Aedo manifestó que no comparte la urgencia legislativa definida por el Gobierno. “No era el momento para ponerle urgencia, pero el Gobierno puede ponerla, sin embargo, el Ejecutivo también sabe que los votos de la DC no están para ese proyecto”, recalcó.

