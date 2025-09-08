Manuel José Ossandón sobre urgencia al proyecto de aborto libre: “Ese proyecto no tiene piso y no tiene ningún sentido”
En cuanto el proyecto de voto obligatorio con multa, Ossandón señaló: “Aquí no hay nada que negociar, esto está negociado, hay que cumplir un acuerdo”.
El presidente del Senado y senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, abordó el debate en torno al proyecto de voto obligatorio con multa, apuntando directamente al rol del Gobierno, la urgencia que se puso desde el Ejecutivo al proyecto de aborto libre y el uso de trolls en X en contra de Matthei y Jara.
Proyecto voto obligatorio
En cuanto al acuerdo de voto obligatorio con multa. “Depende del Gobierno y de los diputados porque en el Senado no hay problema, aquí había un acuerdo firmado”, señaló el parlamentario.
“La multa debería ser para los chilenos y para los extranjeros, pero el Gobierno no quería y llegamos a un acuerdo de que fuera solo para los chilenos, pero ellos no cumplieron”.
Ossandón advirtió que el tiempo se agota y llamó a que la iniciativa avance: “De aquí a mañana tiene que avanzar o si no vamos a seguir en la misma. Cuando firmas un acuerdo tan importante y no se cumple, se quiebran las confianzas”.
En esa línea, enfatizó que “aquí hay un acuerdo que está firmado y el Presidente dijo que se iba a cumplir y con eso se acaba el problema, ya se hizo la discusión”.
Ante la solicitud de diputados UDI de excluir al ministro Álvaro Elizalde de la negociación, el senador fue categórico: “Aquí no hay nada que negociar, esto está negociado, hay que cumplir un acuerdo”.
Respecto a la urgencia que el Ejecutivo dio al proyecto de aborto libre, Ossandón sostuvo que “ese proyecto no tiene piso y no tiene ningún sentido. No creo que estén los votos”.
Plano electoral
En el plano electoral, el parlamentario enfatizó la postura de la derecha: “Vamos a apoyar a quien enfrente en segunda vuelta a Jara. Creemos que sería nefasto para este país que existiera una presidenta comunista”.
Sin embargo, matizó: “Yo no soy anticomunista, pero creo que el comunismo ha demostrado un fracaso tremendo, los senadores y senadoras comunistas son grandes personas. La ideología está absolutamente pasada de moda, cómo vamos a retroceder 50 años”.
Finalmente, Ossandón se refirió al uso de trolls en X (antes Twitter) para atacar a Evelyn Matthei y Jeannette Jara, lo que calificó como una práctica “sumamente grave”. Según advirtió, “esas cosas son muy sucias. Hay un vacío legal”.
