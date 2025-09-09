EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Duna en Punto
9 Septiembre
Nada Personal
9 Septiembre
Aire Fresco
9 Septiembre
Sintonía Crónica
8 Septiembre

José Miguel Insulza por convocatoria de Kast a parlamentarios PS y PPD: “No sé a quién va a convocar, en el PS no tiene ningún apoyo, nadie está dispuesto a negociar con él”

José Miguel Insulza cerró puertas a Kast por posible apoyo del PS

José Miguel Insulza por proyecto de voto obligatorio con multa: “Soy el único que votó en contra de las sanciones, pero en esta ocasión estoy por hacer lo que el Gobierno haya acordado”.

Por:

9 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió al proyecto de voto obligatorio con multa adelantando que la iniciativa tiene respaldo en la Cámara Alta, la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de convocar a parlamentarios del PS y del Partido por la Democracia y el escenario político actual.

“Soy el único que votó en contra de las sanciones, pero en esta ocasión estoy por hacer lo que el Gobierno haya acordado”, señaló, aunque recalcó: “Hay una cosa que me parece inaceptable que es la idea de que un extranjero que vive en Chile y que tiene derecho a voto, se le obligue a votar con una multa”.

En esa línea, cuestionó el monto fijado en la sanción: “A mí me hace sentido no cobrarle $150.000 a una persona que tiene un salario mínimo, esa multa me parece un exceso”.

De todos modos, reconoció que el proyecto tiene piso político suficiente: “Yo creo que se va a votar a favor. Están los votos suficientes para eso”.

Sobre su propia decisión, el senador matizó: “Si mi voto es necesario voy a votar a favor, y si no, no votaré a favor, porque la multa es una pésima solución”. 

En paralelo, el parlamentario descartó de plano un eventual acercamiento del Partido Socialista con José Antonio Kast: “No sé a quién va a convocar, en el Partido Socialista no tiene ningún apoyo, nadie está dispuesto a negociar nada con él”, afirmó.

“Ningún socialista podría participar en el gobierno de Kast y seguir siendo miembro del partido”, agregó.

Finalmente, Insulza hizo una lectura crítica del clima político actual: “Está muy tenso, muy negativa. Encuentro en acogida todas las cosas negativas que se dicen y muy poco disposición a soltar lo positivo”. 

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Partido Comunista y candidatura de Jeannette Jara
02 Juan José Obach sobre el sistema político: “Las reglas del juego cambiaron y por eso los políticos se enfrentan a insentivos distin...
03 Analista político Javier Cachés tras derrota electoral de Javier Milei en las legislativas: “está en un laberinto el gobierno”...
04 Marcos Barraza: “El llamado de Jara es que su candidatura es del conjunto del progresismo. El adversario está puesto en la extrema ...
05 “Está en un laberinto”: Javier Cachés sobre el gobierno de Javier Milei
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST