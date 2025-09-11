Rodrigo Galilea: “José Antonio Kast tiene que explicar dónde y por qué se va a hacer el recorte fiscal de $US 6 mil millones. Me parece que no contestó debidamente la pregunta”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, abordó la participación de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el último debate presidencial, subrayando que la exalcaldesa de Providencia mostró un tono distinto al de sus contendores. Además, se refirió a los efectos que podría tener este debate en las encuestas y el cruce entre Matthei y José Antonio Kast por recorte fiscal que prometió.

Debate presidencial

Respecto al desempeño de Matthei en la instancia televisiva, Galilea señaló que “marcó una diferencia que tiene que ver con lo que ella transmite, es decir, que no se va a agarrar a pelea en este debate ni en nada”.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea por participación de Matthei en el debate: “Marcó una diferencia que tiene que ver con lo que ella transmite, es decir, que no se va a agarrar a pelea en este debate ni en nada”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/pW6UDlil7e — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

En esa línea, el senador de RN valoró que Matthei enfatizara en la necesidad de unidad. “Ella plantea que Chile tiene que volver a ser mirado como un gran equipo y eso estuvo bien marcado. Matthei destacó por todos los demás”, agregó.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea por participación de Matthei en el debate: “Ella plantea que Chile tiene que volver a ser mirado como un gran equipo y eso estuvo bien marcado. Matthei destacó por todos los demás”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/TBgDtZbGwA — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

Galilea sostuvo que, “no hay un evento que cambie expectativas, lo que ocurre es que la gente se está dando cuenta de que el camino del enfrentamiento no lleva a nada”.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea por resultados que pueda dar la participación de Matthei en el debate: “No hay un evento que cambie expectativas, lo que ocurre es que la gente se está dando cuenta de que el camino del enfrentamiento no lleva a nada”. 🔷 En vivo en YouTube,… pic.twitter.com/WyAlCzyqd3 — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

Respecto al tono de campaña, recalcó que la propuesta de Matthei se diferencia en su disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos: “Para darle una oportunidad a nuestro país, tenemos que tener un mínimo de buen clima político y ciudadano, de ser capaz de sentarse en la mesa con propuestas claras, etc. Ahí está la diferencia de Matthei con los otros candidatos”.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea sobre Evelyn Matthei: “Para darle una oportunidad a nuestro país, tenemos que tener un mínimo de buen clima político y ciudadano, de ser capaz de sentarse en la mesa con propuestas claras, etc. Ahí está la diferencia de Matthei con los otros… pic.twitter.com/pRodJWM6BK — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

Sobre los efectos concretos que podría tener el debate en las encuestas, el senador manifestó que “creo que se va consolidando y va a seguir mostrando una tendencia al alza que le va a permitir pasar a segunda vuelta”.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea por participación de Matthei en el debate: “Creo que se va consolidando y va a seguir mostrando una tendencia al alza que le va a permitir pasar a segunda vuelta”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros diales. pic.twitter.com/muxysV20X8 — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

Recorte fiscal propuesto por Kast

También se refirió al cruce entre Matthei y José Antonio Kast por el recorte del gasto público. “Tienes que explicar dónde y por qué se va a hacer. Me parece que José Antonio Kast no contestó debidamente la pregunta”, comentó.

#DunaEnPunto | Rodrigo Galilea por pregunta de Matthei a Kast sobre el recorte de gasto público: “Tienes que explicar donde y porque se va a hacer. Me parece que José Antonio Kast no contestó debidamente la pregunta”. 🔷 En vivo en YouTube, https://t.co/YHGIBX2Sy8 y en nuestros… pic.twitter.com/RmXVtLmm9E — Radio Duna (@RadioDuna) September 11, 2025

Desempleo

Finalmente, abordó la necesidad de enfrentar el desempleo: “Tenemos que tener una presidencia que vuelva a dar expectativas de que se puede invertir en el corto, mediano y largo plazo y que los chilenos y extranjeros inviertan en Chile y no en otro lado. Matthei es la que, por muy lejos, da mejores expectativas para el futuro de Chile”.