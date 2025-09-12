EN VIVO

Susana Jiménez por críticas al IPoM: “No porque los datos no nos gusten podemos calificarlos como sesgados, hay que hacernos cargo o estaríamos tapando el sol con un dedo”

Susana Jiménez tildó de "tremendo error" las criticas al IPoM

Por datos del IPoM: “Es tremendamente relevante, generalmente no se atiende lo suficiente la voz de los expertos y eso lleva a tomar malas decisiones”.

12 Septiembre, 2025

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a la situación del mercado laboral, los recientes debates en torno al IPoM del Banco Central y las políticas públicas, que a su criterio, deberían avanzar.

En materia de empleo, Jiménez recalcó la complejidad del escenario actual. “Estamos en una situación compleja. Más allá de los adjetivos, hay que mirar los datos que nos están revelando una situación de desempleo bastante preocupante”, señaló.

En esa línea, la presidenta de la CPC advirtió sobre la necesidad de evaluar con atención el impacto de las políticas públicas: “Hay una preocupación de que se pondere lo suficientemente el efecto que han tenido las políticas públicas sobre esa creación de empleo”.

Asimismo, llamó a no minimizar el fenómeno: “Más allá de ponerle adjetivos, es una situación que preocupa y las autoridades deberían estar atentas a lo que está pasando”.

IPoM

Respecto del último Informe de Política Monetaria (IPoM), Jiménez destacó la relevancia del trabajo del Banco Central y cuestionó las críticas de algunos parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, quienes acusaron sesgo en sus proyecciones. “Es tremendamente relevante, generalmente no se atiende lo suficiente la voz de los expertos y eso lleva a tomar malas decisiones”, sostuvo.

Frente a las acusaciones, fue enfática: “Es una opinión bastante riesgosa. Es un tremendo error empezar a cuestionar estas instituciones como el Banco Central. No porque los datos no nos gusten, podemos calificarlos como sesgados. Lo que hay que hacer es atender esa evidencia y hacernos cargo, porque si no estamos tapando el sol con un dedo”.

Finalmente, Jiménez se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal, al que calificó como un paso necesario para fomentar la inserción laboral femenina. “El origen está relacionado con poder facilitar que mujeres que son madres puedan ingresar al mercado laboral. Es un proyecto en el cual hay que avanzar”, afirmó.

