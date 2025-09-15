Alejandra Sepúlveda y resolución del Tricel por Jadue: “No es tema en el comando. Nosotros estamos en la campaña, en los debates, en los territorios”

Alejandra Sepúlveda, senadora y vocera de Jeannette Jara, abordó el inicio del periodo oficial de propaganda electoral, el rol que ha jugado la candidata de su sector en los debates presidenciales y la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de inhabilitar la candidatura a diputado de Daniel Jadue.

En cuanto al inicio de la propaganda electoral el próximo 17 de septiembre y la preparación de la candidata del oficialismo, Sepúlveda explicó que “hay un gran despliegue. Lo que ella ha hecho durante este tiempo, de seguir recorriendo el terreno, ha sido fundamental”, afirmó.

En cuanto a la participación de la candidata en los debates televisivos, Sepúlveda subrayó que la autocrítica ha sido un rasgo distintivo de su desempeño.

“Hace una autocrítica muy importante. Ella es así, si otros la ven como que se humaniza, qué bueno, pero Jara es así”, sostuvo.

A pesar de eso, la senadora adelantó que habrá un ajuste de estrategia para los próximos encuentros.

“Hay que revisar la estrategia, pero tiene que ver con cómo vamos a enfrentar los siguientes debates con la misma lógica”, dijo.

“Vamos a tener que prepararnos para un ataque permanente. Hay que elegir el formato de sí contestar los ataques o seguir con tus propuestas”, agregó.

Respecto a la reciente resolución del Tricel sobre la candidatura a diputado de Daniel Jadue, Sepúlveda valoró que el fallo entregara claridad al escenario político.

“Fue bueno que se despejara. A ella le hubiese gustado que el exalcalde estuviera con toda la fuerza en defenderse de lo que él está viviendo en términos judiciales”, señaló.

No obstante, recalcó que el tema no forma parte de las prioridades de la campaña: “No es tema en el comando. Nosotros estamos en la campaña, en los debates, en los territorios, etc”.

En la misma línea, enfatizó: “Los temas de la campaña son otros. No podemos desviarnos ni un minuto en cosas que nos desconcentran”.

