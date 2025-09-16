EN VIVO

Kast se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni
Guillermo Ramírez por rechazo de candidatura de Jadue: “Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su propio partido”

Ramírez valoró rechazo del Tricel a candidatura de Jadue

Asimismo, respecto al fallo del Tricel que rechazó la candidatura de Ximena Rincón, Ramírez manifestó: “No estoy de acuerdo con el fallo, pero lo respeto absolutamente. Los fallos se pueden discutir porque estamos en democracia, pero se acatan”. 

16 Septiembre, 2025

En medio del inicio de la campaña electoral, el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó el despliegue de los candidatos, el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (Tricel) que rechazó la candidatura de Ximena Rincón y los avances en la campaña de Evelyn Matthei.

En cuanto a la campaña electoral, Ramírez señaló que “para los que somos candidatos a diputados y senadores no hacemos ninguna pausa. Será un fin de semana trabajado”, señaló.

Tricel en candidatura de Ximena Rincón

Tricel en candidatura de Daniel Jadue

En contraste, fue categórico al analizar el rechazo de la candidatura de Daniel Jadue, argumentando que en este caso se cumplen plenamente las condiciones establecidas por la Constitución. “Es totalmente distinto. Los dos requisitos que establece la Constitución para perder la capacidad de votar o presentarse como candidato, están plenamente cumplidos”, afirmó.

El parlamentario también criticó con fuerza la decisión del Partido Comunista de acudir a organismos internacionales tras el rechazo de la candidatura de Jadue. “Los comunistas no respeten el Estado de Derecho, para ellos la institucionalidad y la democracia son instrumentales, sirven para llegar al poder”, sostuvo, añadiendo: “Cada vez que un fallo no les gusta, dicen que van a ir a un tribunal internacional, es decir, no confían en los tribunales chilenos”.

En esa línea, valoró que la candidata del oficilismo y militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, se desmarcara de la posición de su partido. “Me alegro de que Jeannette Jara haya contradicho de manera tan clara a su propio partido”, subrayó.

Finalmente, consultado por el trabajo de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, Ramírez destacó la solidez de la campaña: “Sentimos que hace varias semanas las cosas se vienen haciendo muy bien”.

