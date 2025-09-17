EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Hablemos en Off
17 Septiembre
Duna en Punto
17 Septiembre
Información Privilegiada
16 Septiembre
Rincón
Ahora en Duna
16 Septiembre

Jessica López: “Hoy es el día de mayor flujo de salida, más de 150.000 autos están proyectados. El peak será entre las 6 y 7 de la tarde”

Jessica López abordó medidas de precaución por Fiestas Patrias

“El peaje a luca, la restricción de camiones, la rebaja en la circulación de camiones durante la madrugada”, mencionó Jessica López en cuanto a las medidas por el aumento de tráfico.

Por:

17 Septiembre, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, entregó detalles de las medidas que se están implementando en el marco del fin de semana largo de Fiestas Patrias, con el fin de facilitar los desplazamientos y evitar atochamientos en carreteras. Además, abordó la idea de que se aumenten las tasas de embarque en vuelos internacionales.

Precauciones Fiestas Patrias

En cuanto al tráfico que se espera para estas Fiestas Patrias, López explicó que “hoy es el día de mayor flujo de salida, más de 150.000 autos están proyectados. Va a haber una salida continua durante todo el día y el aumento será entre 6 y 7 de la tarde”,  precisando que se espera un movimiento sostenido durante toda la jornada.

Por otra parte, abordó las medidas anunciadas “algunas son el peaje a luca, la restricción de camiones, la rebaja en la circulación de camiones durante la madrugada y en caso de que se produzca una mayor congestión en algunas rutas, Carabineros gestionará”.

Asimismo, explicó que los gremios de camioneros “están súper dispuestos porque conducir en carreteras más congestionadas también es una complicación. Está bien conversado, puede haber un gremio que no esté de acuerdo, pero esto se aplica hace años”, sostuvo.

Posible aumento en las tasas de embarque internacionales

En paralelo, la ministra se refirió al aumento de la tasa de embarque en vuelos internacionales, asegurando que se trata de una corrección de una rebaja aplicada en el pasado. “Es una medida que va a corregir una rebaja que se produjo hace muchos años, la tarifa era 5 dólares más alta y se rebajó, ahora buscamos regularizarlo”, afirmó.

López agregó que la implementación de este ajuste se prevé en el corto plazo: “La idea es implementarlo en el corto plazo”, puntualizó.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 Felipe Larraín por ley de permisos sectoriales: “Reducir los plazos en 30% es pasar de una obra de 11 años a 7 y medio, sigue siend...
02 Los coletazos del IPoM que critica las reformas laborales
03 Andrés Jouannet sobre la ministra Delpiano: “que desempolve su título y vaya a conversar con las víctimas del terrorismo de la Regi...
04 Los descargos de Andrés Jouannet contra la ministra Delpiano
05 “El ejército de Israel ha cometido un genocidio”: ONU emite duro comunicado por ataques contra Gaza
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST