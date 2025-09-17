Jessica López: “Hoy es el día de mayor flujo de salida, más de 150.000 autos están proyectados. El peak será entre las 6 y 7 de la tarde”

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, entregó detalles de las medidas que se están implementando en el marco del fin de semana largo de Fiestas Patrias, con el fin de facilitar los desplazamientos y evitar atochamientos en carreteras. Además, abordó la idea de que se aumenten las tasas de embarque en vuelos internacionales.

Precauciones Fiestas Patrias

En cuanto al tráfico que se espera para estas Fiestas Patrias, López explicó que “hoy es el día de mayor flujo de salida, más de 150.000 autos están proyectados. Va a haber una salida continua durante todo el día y el aumento será entre 6 y 7 de la tarde”, precisando que se espera un movimiento sostenido durante toda la jornada.

Por otra parte, abordó las medidas anunciadas “algunas son el peaje a luca, la restricción de camiones, la rebaja en la circulación de camiones durante la madrugada y en caso de que se produzca una mayor congestión en algunas rutas, Carabineros gestionará”.

Asimismo, explicó que los gremios de camioneros “están súper dispuestos porque conducir en carreteras más congestionadas también es una complicación. Está bien conversado, puede haber un gremio que no esté de acuerdo, pero esto se aplica hace años”, sostuvo.

Posible aumento en las tasas de embarque internacionales

En paralelo, la ministra se refirió al aumento de la tasa de embarque en vuelos internacionales, asegurando que se trata de una corrección de una rebaja aplicada en el pasado. “Es una medida que va a corregir una rebaja que se produjo hace muchos años, la tarifa era 5 dólares más alta y se rebajó, ahora buscamos regularizarlo”, afirmó.

López agregó que la implementación de este ajuste se prevé en el corto plazo: “La idea es implementarlo en el corto plazo”, puntualizó.