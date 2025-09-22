Gonzalo Winter: “El programa de Jeannette Jara definitivo es muchísimo mejor que el que tenía en primarias”

El diputado del Frente Amplio y excandidato presidencial, Gonzalo Winter, se refirió a la campaña electoral de la candidata oficialista, Jeanentte Jara y su posible rol dentro del comando de la comunista.

En este sentido, quien compitió contra la exministra del Trabajo en la primaria de la izquierda, señaló que “el programa de Jeannette Jara definitivo es muchísimo mejor que el que tenía en primarias”.

Sumado a ello, aclaró que “no tengo un rol específico en el comando de Jeannette Jara, por ahora, pero sí soy un colaborador estrecho”.

“Necesitamos que nuestra candidata crezca y para ello tenemos que hablarle a la gente que no es de izquierda ni de derecha (…) y que no está en la polarización discursiva”, señaló Gonzalo Winter.

Por otro lado, criticó las propuestas de los contrincantes de su candidata en las próximas elecciones presidenciales, mencionando que “en el programa de José Antonio Kast son los trabajadores que pagan la cuenta”.

“La idea de que la derecha resuelve los problemas de seguridad en Chile es una superstición, no tiene asidero o base alguna”, apuntó, asegurando que “en seguridad, la derecha no tiene nada más que adjetivos y gritos”.

“Jeannette Jara está armando un programa nacional, para que la vida en Chile sea más fácil, porque las dificultades de vivir en Chile lo entiende mejor que otros candidatos”, lanzó Winter.