Diego Schalper: “Tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en la ONU no es la que yo querría. Esa es la discusión que hay que tener si ella decide ser candidata”

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al trabajo que está desarrollando la candidata presidencial, Evelyn Matthei, destacando especialmente su énfasis en seguridad. Además abordó de manera critica la posible postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de la ONU

Respecto a la seguridad en el programa de la exalcaldesa de Providencia, Schalper señaló que ella “asumió el desafío de hacer una estrategia contra el delito y el crimen organizado, que se haga cargo de las distintas etapas. Me alegro de ver que es una candidatura que está trabajando con rigurosidad”.

En esa línea, planteó que Chile no necesita transformaciones abruptas, sino medidas concretas que se puedan medir y evaluar. “Más que cambios radicales, lo que creo que necesita Chile con urgencia son cambios reales, medibles y auditables, y eso es lo que estoy observando en la candidatura de Matthei”, afirmó.

Posible postulación de Michelle Bachelet a la ONU

Respecto al posible discurso que el Presidente Gabriel Boric dará en la Asamblea General de la ONU, Schalper fue crítico con el tono que, según él, mantiene el Ejecutivo en instancias internacionales. “El Gobierno está más dedicado a hablarle a su grupo que hablarle a las prioridades del país”, señaló.

Asimismo, abordó la discusión sobre una eventual postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a un cargo en Naciones Unidas. En ese sentido, mencionó: “Me llama la atención esta discusión porque ni ella misma lo ha postulado. Es inoportuno que el Presidente haga una cosa así, porque no le va a corresponder a su mandato el discernir eventuales apoyos a una candidatura como esa”.

“Tengo la impresión que la izquierda chilena, en materia de relaciones exteriores, ha ido trastocando la manera en como enfrentábamos esto. Tengo claro que la agenda política de la expresidenta Bachelet en la ONU no es la que yo querría”, agregó.

No obstante, sostuvo que cualquier respaldo a su eventual nominación deberá evaluarse más adelante: “Me encantaría saber cuál es la agenda política que va llevar adelante. Esa discusión la tendremos en su minuto. Esperemos un poco, aquí uno no se juega por personas, sino que por proyectos”.

Finalmente, al ser consultado por una supuesta franja anticipada de Evelyn Matthei, Schalper se remitió a lo expresado por Luciano Cruz-Coke, quien descartó que exista tal intención. “Hay que atenerse a la versión oficial de lo que se publicó, esa tematiza como tema central la polarización, pero no busca marcar contrastes que evidentemente no tienen comparación”, cerró.