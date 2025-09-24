EN VIVO

Roberto Ampuero: “Presentar a Bachelet al cargo de Secretaria General y al mismo tiempo criticar a Trump, no fue prudente, debió ser más cuidadoso”

Roberto Ampuero y la postulación de Bachelet a cargo de la ONU

“Si ganara ella, sería la tercera candidata de color socialdemócrata y eso es, a nivel internacional, una de las críticas que se le ha venido haciendo a Naciones Unidas”, mencionó Ampuero.

24 Septiembre, 2025

El excanciller y exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero analizó el discurso del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas y la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo.

Respecto a lo dicho por el Mandatario, Ampuero señaló que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue el tono y la dirección de las palabras del mandatario. “Había que preguntarse a quién hablaba el Presidente Boric. A mí me pareció que primero habló a Chile, en segunda instancia habló a aquellos que podrían votar por la expresidente Bachelet en el cargo de la ONU y, por último, al grupo de encuentro por la democracia”, comentó.

En esa línea, mencionó que le pareció extraño “que se haya referido al presidente Donald Trump de forma indirecta, no como lo ha hecho las veces anteriores en que lo ha mencionado con nombre y apellido”.

Postulación de Michelle Bachelet a la ONU

Y agregó: “Presentar a Bachelet al cargo de Secretaria General y al mismo tiempo criticar a Trump, no fue prudente, debió ser más cuidadoso si realmente quería servir a los intereses que él manifestó”.

Respecto de la postulación de Michelle Bachelet, el exministro de Relaciones Exteriores destacó su trayectoria: “Es una excelente candidata considerando que fue presidenta de Chile y la primera mujer en el cargo. Además, en este momento se reclama de que es hora de que una mujer ocupe este cargo en la ONU”.

Asimismo, subrayó: “Creo que en términos de lo que es su curriculum, es muy bueno, no hay ninguna duda de eso”.

No obstante, advirtió sobre un punto de debate internacional: “Si ganara ella, sería la tercera candidata de color socialdemócrata y eso es, a nivel internacional, una de las críticas que se le ha venido haciendo a Naciones Unidas”.

Finalmente, Ampuero planteó la necesidad de un consenso interno: “Quiero imaginar que el Presidente, antes de anunciar la candidatura, habló por lo menos con los dirigentes políticos de oposición y también consultó a los principales candidatos a la presidencia”, concluyó.

