Juan Manuel Santa Cruz por Jeannette Jara: “No conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cambios porque son en muy poco tiempo”

Santa Cruz cuestionó cambios de Jara en periodo electoral

“Dijo que Cuba es una democracia distinta y ahora que no es una democracia, no sé dónde está parada, no me da confianza”, dijo Santa Cruz.

Por:

26 Septiembre, 2025

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la participación de Evelyn Matthei en el programa Candidato, llegó tu hora, los dihcos de Jeannette Jara respecto a Cuba y su posición frente a la Ley de Presupuestos 2026.

Respecto a la participación de la candidata de Chile Vamos en el programa de TVN, Santa Cruz señaló “me sorprendió verla con mucho aplomo y la gran preparación que mostró con el manejo de los distintos temas”.

Además se refirió a los dichos sobre Cuba de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, los que calificó de contradictorios. “Pareciera que tuviera dos caras. Por un lado, está constantemente renegando de su partido y por otro, su partido está siempre haciéndole un gallito en todos los temas”, señaló.

En la misma línea, agregó: “No conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cambios porque son en muy poco tiempo”. Y enfatizó: “Nos dijo que Cuba es una democracia distinta y ahora dice que no es una democracia, no sé dónde está parada, no me da confianza”.

Por otra parte, Santa Cruz abordó la discusión de la Ley de Presupuestos 2026: “Lo que ha generado este Gobierno es una crisis de confianza sobre la situación fiscal. Le están pidiendo a empresas que no facturen al Estado para que no se generen esos pagos y queden para el próximo gobierno”.

Finalmente, advirtió que la claridad será clave en la tramitación: “Si no son claros en reflejar qué es lo que está persiguiendo el presupuesto que van a presentarle a Chile, no se puede avanzar. Si no sabemos lo que estamos votando, por supuesto votaremos en contra”.

