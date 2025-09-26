Juan Manuel Santa Cruz por Jeannette Jara: “No conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cambios porque son en muy poco tiempo”
“Dijo que Cuba es una democracia distinta y ahora que no es una democracia, no sé dónde está parada, no me da confianza”, dijo Santa Cruz.
El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se refirió a la participación de Evelyn Matthei en el programa Candidato, llegó tu hora, los dihcos de Jeannette Jara respecto a Cuba y su posición frente a la Ley de Presupuestos 2026.
Respecto a la participación de la candidata de Chile Vamos en el programa de TVN, Santa Cruz señaló “me sorprendió verla con mucho aplomo y la gran preparación que mostró con el manejo de los distintos temas”.
Además se refirió a los dichos sobre Cuba de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, los que calificó de contradictorios. “Pareciera que tuviera dos caras. Por un lado, está constantemente renegando de su partido y por otro, su partido está siempre haciéndole un gallito en todos los temas”, señaló.
En la misma línea, agregó: “No conozco comunista que deje de serlo para ganar una elección. Me cuesta creer los cambios porque son en muy poco tiempo”. Y enfatizó: “Nos dijo que Cuba es una democracia distinta y ahora dice que no es una democracia, no sé dónde está parada, no me da confianza”.
Por otra parte, Santa Cruz abordó la discusión de la Ley de Presupuestos 2026: “Lo que ha generado este Gobierno es una crisis de confianza sobre la situación fiscal. Le están pidiendo a empresas que no facturen al Estado para que no se generen esos pagos y queden para el próximo gobierno”.
Finalmente, advirtió que la claridad será clave en la tramitación: “Si no son claros en reflejar qué es lo que está persiguiendo el presupuesto que van a presentarle a Chile, no se puede avanzar. Si no sabemos lo que estamos votando, por supuesto votaremos en contra”.
