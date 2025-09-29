Ximena Rincón por retraso de Presupuesto 2026: “Se ha chuteado el pago a otro tiempo distinto de los estados de avance y eso es grave”

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, se refirió al ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y acusó al Gobierno de no cumplir con los plazos ni con la transparencia necesaria para sostener una discusión de fondo.

En ese sentido señaló que desde Demócratas están “con todo el ánimo de poder hacer un trabajo serio y responsable que permita transparentar cifras y poder construir una discusión con todos los elementos sobre la mesa”, señaló.

En esa línea, enfatizó: “Si el Gobierno no transparenta las cifras de ingresos y metas para bajar el déficit, es difícil construir confianza”.

“Estamos a menos de un día de que venza el lazo para ingresar el proyecto de presupuesto y el Gobierno ni siquiera se preocupó de tramitar con tiempo el decreto de política fiscal”, agregó.

La senadora acusó que el Estado “ha chuteado la responsabilidad fiscal hipotecando el futuro del país y eso tiene repercusiones”. A su juicio, esta práctica se refleja en la forma en que se han postergado compromisos: “Aquí lo que se ha hecho es chutear el pago a otro tiempo distinto de los estados de avance y eso es grave”.

Además, la líder de Demócratas extendió sus críticas al proceso electoral en curso, particularmente al retraso por parte de la candidata presidencial Jeannette Jara en presentar su programa: “Me parece gravísimo porque todas las candidaturas tenían que entregar e inscribir un programa en el Servel y todavía no está el programa definitivo”, cuestionó Rincón.