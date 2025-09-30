Álvaro Elizalde por Ley de Presupuesto 2026: “Me llama la atención de que antes de que se presentara haya habido críticas a su contenido. Se critica lo que no se conoce”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados de la multa por no sufragar en el marco del voto obligatorio, resaltando el respaldo que obtuvo la medida. Además se refirió a la Ley de Presupuesto 2026 que será presentada en Cadena Nacional esta noche.

Respecto a la votación de la nueva ley, Elizalde explicó que “fue una jornada importante donde se plasmó en una votación bastante amplia el acuerdo que el Gobierno ha promovido durante meses”.

En esa línea, señaló que la diversidad de posturas dentro del Congreso es parte de la dinámica democrática. “Forma parte de la realidad parlamentaria que haya algunos que voten en otro sentido, independientemente de cómo lo hagan sus sectores, pero lo cierto es que ayer hubo una mayoría amplia para establecer la sanción”, indicó.

Asimismo, recordó que el Ejecutivo nunca se opuso a la inclusión de la multa, aunque insistió en la necesidad de discutir el tema para alcanzar consensos: “El Gobierno siempre dijo que no tenía objeción con la multa para votar, pero era necesario debatir estos temas para generar la mayoría que era imprescindible para la aprobación de la norma”.

Por otro lado, Elizalde se refirió a la próxima presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026, cuestionando las críticas anticipadas a la iniciativa. “Me llama la atención de que antes de que se presentara haya habido críticas a su contenido. Se critica lo que no se conoce”, dijo.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo incorporará medidas para mejorar la ejecución presupuestaria: “Va a haber medidas para efectos de que los niveles de ejecución sean mayores”, adelantó.