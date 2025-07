¿Es el Helicobacter pylori solo dañino para la salud?

La bacteria Helicobacter pylori está presente en el estómago de gran parte de la población mundial. Durante décadas, ha sido conocida por su fuerte relación con enfermedades como las úlceras gástricas e incluso el cáncer gástrico. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que su rol en nuestro organismo podría ser más complejo de lo que se creía.

La doctora Susan Bueno, investigadora principal del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, explicó en Espíritu Científico de Radio Duna que no todas las cepas de H. pylori son iguales. “Dentro de una misma especie, existen variantes con características que las vuelven patogénicas y otras que no poseen esos elementos (…) nocivos”, señaló. Esto significa que la sola presencia de la bacteria no implica necesariamente un daño para la salud.

De hecho, algunos estudios han indicado que esta bacteria podría tener efectos protectores frente a enfermedades que afectan con frecuencia a la población actual, como las alergias alimentarias o el asma. Según la doctora Bueno, esto pone en evidencia que el impacto de H. pylori no depende únicamente del microorganismo, sino también de la respuesta individual del huésped. “Muchas veces no es solo el organismo, sino cómo responde la persona”, añadió.

Según el informe de la Facultad de Salud y Ciencias de la Medicina, de la Universidad de Adelaide de Australia, los científicos han mostrado que las personas con asma, rinitis alérgica o enfermedades como la inflamatoria intestinal suelen tener menos Helicobacter pylori de lo esperado. Esto podría deberse a que la bacteria ayuda a entrenar el sistema inmune, o bien a que su presencia indica que la persona creció en un ambiente con más exposición a microbios, lo que calza con la llamada “hipótesis de la higiene”.

Actualmente, el estándar médico indica que, si una persona presenta síntomas gastrointestinales compatibles con la infección por Helicobacter pylori, lo recomendable es erradicarla. Sin embargo, también existe un porcentaje importante de personas que conviven con la bacteria sin presentar síntomas ni desarrollar enfermedades. Esto plantea un desafío para la medicina moderna: identificar a quienes realmente están en riesgo.

En este contexto, se están desarrollando nuevas estrategias de medicina personalizada, con el objetivo de diagnosticar con mayor precisión qué personas son más susceptibles de tener una relación negativa con este microorganismo.