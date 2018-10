Carlos Cordero: “El fracaso en La Haya es generacional y en las elecciones de 2019 veremos una aceleración de la necesidad de cambio”

“El fallo duele mucho a un pueblo. No sé si la Corte es para los pueblos o para otros sectores. He decidido personalmente enviar una carta, demostrando las contradicciones de las partes conciliativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia para Bolivia” con estas palabras el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió al fallo de La Haya que desestimó la demanda marítima.

Desde la Casa Grande del Pueblo https://t.co/rwimhbYXiV — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 2 de octubre de 2018

Sobre esto en Hablemos en Off, el analista político boliviana, Carlos Cordero, aseveró que “el tema de La Haya había sido utilizado por el presidente Morales para mejorar su imagen y se esperaba que un fallo favorable podía cambiar las tendencias de la intención de voto”.

“Vivimos en incertidumbre, el presidente no se ha manifestado si continuará en la carrera electoral y hay otros que piden su salida de la presidencia”, afirmó.

El analista explicó que el dilema que vive el partido de gobierno es que han identificado que un factor de unidad es Morales y el propio partido ha tomado la determinación de no generar liderazgos alternativos y tras el fallo de La Haya la factura política al presidente.

“Si él es candidato va a sufrir una derrota pero se tratará de que no sea completa, pero si no es candidato cualquier postulante del socialismo va ser visto como fácilmente derrotable y va a generar que varios líderes de la oposición vayan a ese proceso”, aseguro Cordero respecto de la elección presidencial en Bolivia.

Respecto de la posibilidad que ex ex mandatario regrese al Palacio Quemado, el experto señaló que si bien está bien evaluado en las encuestas “el fracaso de La Haya es generacional y en las elecciones de 2019 veremos una aceleración de la necesidad de cambio”.