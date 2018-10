Ex superintendente de AFP: “La idea es que la composición de la contribución vaya generando diversidad de formas de financiar la pensión, y en Chile estamos manteniendo básicamente lo mismo”

El ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín, se refirió a la Reforma Previsional firmada ayer por el presidente Sebastián Piñera.

Antes de entrar en la reforma, se refirió a lo que sucede en el mundo, asegurando que “el tema del envejecimiento está generando estragos en todas partes, ese es el problema de fondo y cada sistema refleja eso de distinta manera. En los sistemas donde el Estado es el garante de las pensiones esto tiene un correlato fiscal; donde hay empresas con pasivos contingentes el problemas de solvencia para la empresas y donde no hay pasivos contingentes, como el chileno, el resultado son pensiones muy bajas. El problema es el mismo que se refleja de distinta manera en función del sistema que cada uno tenga”.

En cuanto a las propuestas presentadas por el Gobierno, concordó en que “hay que postergar el retiro y tiene lógica hacerlo vía incentivos y el proyecto del Gobierno tiene una cosa que me parece interesante que es la idea de incentivarla y darle un poquito de liquides al exceso de ahorro que se acumula”.

Pero por otra parte criticó que, parte del problema es que el sistema de AFP perdió legitimidad “y desde esa perspectiva, el proyecto presentado no se hace cargo de nada, porque la única dimensión es que trata de subir las pensiones en el pilar solidario y eso va a ser más o menos significativo pero a plazos bastante largos, pero no hace ningún guiño a una forma adicional y complementaria de entender el sistema previsional y creo que es una falla estratégica importante”.

Además enfatizó en que “hay un tema fiscal poco claro se dice que va a haber un incremento del gasto público asociado a 3.500 millones de dólares y la situación fiscal chilena que tenemos hoy no da para ese incremento, entonces hay algo que no entendemos. Es en régimen, pero desde la perspectiva de la regla fiscal sí se están comprometiendo gastos estructurales, debería meterlo en el calculo de déficit. No tiene justificación por el momento, se habla de holguras futuras, pero cómo se garantiza financiar en un plazo largo”.

Larraín también se refirió a la estrategia que se está proponiendo, “confusa, porque se dice que vamos a abrir al nivel del 4% pero se hace de una forma rara, porque se está diciendo que bancos, administradora generales de fondo y cajas de composición puedan tener oficiales dedicadas a esto, pero uno de los temas que más discutimos en la preparación de la reforma de 2108 es si deberían ser entidades independientes y no filiales bancarias y la discusión que se ganó con holgura a nivel argumental fue que no era conveniente que fuera así. ¿Qué pasó que cambió la discusión?”.

Comparación con sistema presentado por Bachelet

Refiriéndose al plan presentado por Michelle Bachelet, Larraín hizo énfasis en la propuesta del CAC que se trataba de un sistema de ahorro colectivo”iba a ser un sistema único, y ese solo proveedor como iba a tener a todos los afiliados podría invertir en tipos de activos que las AFP no pueden invertir”.

E hizo énfasis en que la necesidad del sistema chileno debiese apuntar a la diversificación en la inversión, “porque el 10% continuaba siendo operado como ahora y el CAC podía invertir en activos que las AFP no podían. No se le está agregando una textura adicional al sistema previsional”.

Y concluyó: