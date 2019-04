Evelyn Matthei por crisis en la fiscalía: “El Ministerio Público le ha hecho muy bien al país, y en ese contexto yo creo que Andrés Chadwick le dice (al alcalde) defiende al fiscal”

En Hablemos en Off, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la polémica que enfrenta el ministro del Interior, Andrés Chadwick, , tras revelarse los mensajes de Whatsapp entre él y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto que se remontan a abril del 2017, y en donde le pedía que respaldara al fiscal Emiliano Arias luego de que se abriera un sumario en su contra.

Ante esto, Matthei señaló que “yo defiendo a los fiscales todo lo que puedo, están haciendo un trabajo increíble (…) Creo que el Ministerio Público le ha hecho muy bien al país y en ese contexto yo creo que Chadwick le dice (al alcalde) defiende al fiscal”.

Asimismo, señaló que el motivo de la defensa del secretario de Estado sería porque “todos lo que hemos estado en el Congreso, todos los que vimos la Reforma Procesal Penal en su minuto, a todos los que nos dijeron la carga de los fiscales, estamos preocupados de que los fiscales efectivamente se les respete y tengan las facultades para meterse contra gente poderosa”.

Respecto de las críticas da izquierda, aseveró que “vemos a una oposición que ve disparado en las encuestas a Joaquín Lavin, y si fueran las elecciones probablemente el presidente sería Joaquín Lavín, por lo tanto están desesperados viendo como atacan, (pero) no tienen nombre, proyecto, ni nada, nosotros nos referimos a ellos como la ex Concertacion, como la ex Nueva Mayoria, ex Concertación más la extrema izquierda, lo único que les queda es atrincherando y disparar, y eso es lo que están haciendo”.

Respecto del alcalde de Las Condes afirmó que “está calladito, no peleándose con nadie y haciéndolo espectacular”, agregó. “Es un buen modelo para todos los políticos, cuando veo que otro que quiere ser candidato pero que manda a su hermana para criticar a otros candidatos … y me refiero a Ossandón”, indicó haciendo referencia a los dichos de Ximena Ossandón (RN), quien criticó a Lavín señalando que “lo había visto hacer muchas cosas”, pero que “no conocía su proyecto de país”.

Si bien Matthei indica que falta mucho aún para tener candidatos claros, a la presidencia debido a que “hay nombres que todavía no sabemos cuánto mas van a crecer” y “es un poquitito patético adelantar”, sí destaca algunos nombres.