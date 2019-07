Marcelo Díaz: “Si la dirección del PS no entiende que la crisis es de credibilidad que pone en riesgo la supervivencia del partido, no vamos a salir”

“Hasta el día de hoy no conocemos la votación individual de los candidatos”, aseveró en Hablemos en Off, el diputado socialista, Marcelo Díaz, respecto de la elección interna del partido.

El parlamentario aseveró que en el partido existe “un nivel de precariedad de las instituciones que nosotros denunciamos durante la campaña”. Sin embargo, aseveró que “todo esto pasa en un segundo plano tras el reportaje de Canal 13 que dio cuenta de estos vínculos con el narcotráfico, su instalación en la Municipalidad de San Ramón y su penetración en el padrón del PS”.

Díaz aseveró que la oposición al interior del PS solicitó auditorias al padrón y suspensión comuna, pero no se hizo “porque ese botín electoral era bastante atractivo” y que las personas que debían tomar las decisiones han sido electos por las personas de San Ramón.

“La falta de conciencia respecto de la magnitud de esta crisis es muy grave, porque se nos reprocha que no hicimos nada y los que tenían que tomar decisiones, no lo hicieron”, afirmó Díaz.

Asimismo, sostuvo que “si la dirección del partido no entiende que el problema de la crisis no es político ni electoral sino de credibilidad que pone en riesgo la supervivencia del partido, no vamos a salir de la crisis”.