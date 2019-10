Ignacio Briones: “Mi sello será el diálogo, la apertura y no casarme con soluciones escritas en piedras”

“Mi sello será el diálogo, la apertura y no casarme con soluciones escritas en piedras”, aseguró en Hablemos en Off, el nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Al ser consultado sobre el actuar de Felipe Larrain al mando de la cartera, aseveró que “hay un cambio de prioridades porque la situación así lo exige, por lo tanto no voy hacer un juicio acerca del desempeño de mi antecesor”.

Asimismo, Briones se refirió a la situación de crisis y descontento social que enfrenta el país y afirmó que “la política de las banderas y los eslogan nos hace mucho mal porque tiende a reducir problemas complejos a una consigna que suena bien”.

“Chile requiere mucha unidad y altura de miras republicana”, afirmó.

Respecto de la reforma tributaria, el titular de finanzas sostuvo que “queremos sacar rápido el proyecto tributario con señales claras pro inversión”.

Ante esto, Briones aseveró que para que haya crecimiento “lo fundamental es que las empresas grandes, medianas y pequeñas tengan incentivos potentes de invertir”.

El ministro de Hacienda afirmó que era ortodoxo, pero en cuanto a la disciplina fiscal.

“Hay ciertos principios que no tienen que ver con ortodoxia o defensores acérrimos del modelo, del neoliberalismo, que tienen que ver con ciertas reglas básicas, por de pronto los equilibrios fiscales. Eso no es algo que sea propio de la ortodoxia es algo que es parte del presupuesto de cualquier hogar”, explicó.

Asimismo, aseveró que “hay temas sociales evidentemente muy profundos que requieren medidas como recaudar impuestos, impuestos progresivos, focalización del gasto, medidas redistributivas potentes. Entonces yo, en ese sentido, no me considero un ortodoxo, me considero un ortodoxo en el primer sentido: me parece que mantener los equilibrios fiscales, la sostenibilidad de largo plazo, sunbrayo de largo plazo, es fundamental”.