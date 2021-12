Ignacio Walker y futuro gobierno de Boric: “Nunca hemos sido invitados, no nos vamos hacer invitar y ya tomamos una definición, la DC no ingresará al gobierno. No sé porque existe tanto temor de asumirse como oposición”

En Hablemos en Off, Ignacio Walker, abogado y ex presidente de la DC, se refirió al rol del partido en el gobierno del presidente electo Gabriel Boric y lo que se viene para la centroizquierda.

#HablemosEnOff @ignaciowalker Nunca hemos sido invitados al gobierno, no nos vamos hacer invitar y ya tomamos una definición, la DC no ingresará al gobierno. No sé porque existe tanto temor de asumirse como oposición”https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/Iuk1Eel3c1

— Radio Duna (@RadioDuna) December 29, 2021