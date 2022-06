Director de Ideas Republicanas y rol del Gobierno: “La delincuencia no es un discurso, lo vemos en la realidad y cuando al Presidente lo posicionan con un vaso del perro presidencial, tiene relato, pero para otros puede ser insultante”

Christián Valenzuela conversó en Hablemos en Off sobre temas de seguridad y analizó el rol del Gobierno en esta materia. También hizo una reflexión sobre cómo sería si José Antonio Kast hubiese ganado las elecciones.

Juan Francisco Galli: “El discurso sigue mostrando que hay una falta de prioridad en seguridad (…) Los tiempos que se anunciaron no dan cuenta de urgencia”

#HablemosEnOff @crvalenzuela “Nuestro rol desde la oposición es poner las urgencias por delante. La delincuencia no es un discurso, lo vemos en la realidad y cuando al presidente lo posicionan con un vaso del perro presidencial, tiene relato, pero para otros puede ser insultante” pic.twitter.com/J8wteAOAZQ

#HablemosEnOff @crvalenzuela “El bus que se quema siempre está cerca de La Moneda y que no vea al Presidente, ministra de Interior, delegada, ministro de Educación, no hablen del tema y llevas un bus quemado a la semana, es una situación que no resiste análisis” pic.twitter.com/n9RCsyKzrG

