Andrés Velasco y decisión de rechazar la nueva Constitución: “Los mismo que por años se quejaron de los cerrojos y candados de la Constitución vigente, dejaron un montón de cadenas y candados”

En Hablemos en Off, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y decano de la Escuela de Políticas Públicas de London School of Economics, se refirió a su decisión de rechazar la nueva Constitución.

#HablemosEnOff @AndresVelasco “Llegamos a la conclusión de que esta no es la Constitución que Chile necesita que hay una falsa disyuntiva de esta o la vigente y que no hay otra alternativa. Corresponde rechazar, no para que sea el final de un camino sino para que sea el inicio” pic.twitter.com/G2cuz9xqUX — Radio Duna (@RadioDuna) July 6, 2022