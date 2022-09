Francisco Huenchumilla y La Araucanía: “Espero que la visita de la mismita de Interior sea un preámbulo de una planificación de una visita del Presidente. Creo que tiene que ir”

El senador DC, Francisco Huenchumilla, se refirió a la visita de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a La Araucanía:

#HablemosEnOff Francisco Huenchumilla “Me parece muy bien que vaya la ministra de Interior, yo no voy a poder acompañarla porque estoy en las conversaciones sobre la cuestión constitucional”

Y ausencia del presidente Boric en esta visita de Carolina Tohá:

“La gente necesita certezas de parte de los liderazgos nacionales y espero que la visita de la mismita de Interior sea un preámbulo de una planificación de una visita del Presidente. Creo que tiene que ir y espero que lo haga antes de fin de año”.

#HablemosEnOff Francisco Huenchumilla “Hay regiones más complejas que otras, no es lo mismo ir a Talca que ir a La Araucanía. Es un territorio complejo (…) La mejor demostración es que llevamos 25 años con esto y seguimos en lo mismo” https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/aGd9U2QFGk

#HablemosEnOff Huenchumilla “El conflicto mapuche no se mueve en función de los presidentes. Tiene una fisonomía propia y el Rechazo no tiene que ver con el conflicto, es un emplazamiento al conjunto del sistema político que no leyó a la ciudadanía”

🔷 https://t.co/Oz6xkdFFEm pic.twitter.com/wF64AFOKMy

