Erika Olivera y los $194 mil millones no declarados: “No puede ser que pare este tipo de eventos no hayan boletas de garantías y todo sea a través de una letra de cambio”

En Duna en Punto, Erika Olivera, la diputada y presidenta de la Comisión de Deportes de la Cámara ,se refirió a los $194 mil millones de pesos, los cuales aún no han sido rendidos, de los $282 mil millones utilizados de los Juegos Panamericanos de 2023.

#DunaEnPunto @erikaoliverad por los $194 mil millones no declarados de #Santiago2023 : “A mí no me gustaría que ocurra lo que pasó el 2014 en los Juegos Odesur , a través de los ‘correos de brujas’ nos enteramos que habían rendiciones pendientes y nadie se hizo cargo” pic.twitter.com/5jrIQXKiMe

— Radio Duna (@RadioDuna) January 4, 2024