José Miguel Castro: “No soy partidario de los retiros y no está dentro de mis prioridades legislativas”

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), se refirió a las definiciones parlamentarias durante su periodo y su mirada a la frustrada primaria en Chile Vamos.

Frente a las dudas ante posibles propuestas nuevos retiros de fondos de las AFP, el parlamentario expresó que “yo le dije (al Presidente Gabriel Boric) en ese momento, se lo digo a ustedes también, yo por lo menos no soy partidario, no está dentro de mis prioridades legislativas”.

“El último retiro yo me acuerdo que estábamos ante campaña, hubo algunos que lo ocuparon incluso para hacer campaña, yo fui el único de la región que votó en contra, y lo hice absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, y ahora le puedo decir de nuevo, no está dentro de mi prioridad legislativa, no estoy a favor del tema”, insistió.

"Siempre fui de la idea de que no se hicieran primarias en Chile Vamos si no fueran amplias. Me quedo más tranquilo con lo que ha pasado"

Por otro lado, Castro evitó polemizar con la postura de los vicepresidentes de la Corporación, Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (IND), quienes no han renunciado a su cargo pese a que la expresidenta de la Cámara, Karol Cariola sí lo hizo.

“Di vuelta la página en forma personal, tengo que trabajar con las personas que la Corporación estime conveniente, y esas son las personas con las que me ha tocado trabajar a la par hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún problema, y por lo demás tengo una muy buena relación personal”, declaró.

Siguiendo esta línea, y si bien reconoció que le gustaría que la mesa la completaran personas de su coalición, aseguró que “yo puedo trabajar exactamente igual con ellos, y quien tiene la potestad de poner o no poner las cosas en tabla es el presidente, más que la mesa. Pero hasta ahora han sido buenos apoyos, han sido grandes apoyos, y nos vamos a mantener de la misma forma”.