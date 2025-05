Harold Mayne-Nicholls sobre apuestas en el deporte: “Es un daño impresionante a vivir en comunidad. Esto debiera ser prohibido y erradicado (…) Están corrompiendo al mundo del deporte y la sociedad”

El precandidato presidencial y expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a la junta de firmas que lleva adelante para llegar a la papeleta en las próximas elecciones y de la polémica por el aumento de las casas de apuesta en el deporte.

Respecto al aumento en la casa de apuestas en el deporte, el periodista expresó que “es un daño impresionante a vivir en comunidad. Esto debiera ser prohibido y erradicado (…) Están corrompiendo al mundo del deporte y la sociedad”.

“Puede influir en alguna situación del juego, es empezar a deteriorar el sentido del juego. No está hecho para ganar dinero, sino que para generar vínculos en la comunidad”, agregó.

Por otro lado, el exdirector ejecutivo de Santiago 2023 expresó que “nuestro sistema no da para más en la falta de cordura y mesura. Se perdió la tolerancia y el diálogo y ha traído una ola de consecuencias bastante graves”.

“El país se está deteriorando de una manera impresionante en esta falta de cordura. Queremos poner la pelota al piso y gobernar desde el centro con proyectos e ideas y no para los míos, sino que para Chile”, agregó.

De igual manera, detalló que rechazó ser candidato a las primarias por algún partido, ya que “están preocupados del partido y no del país (...) Me reuní con todos para plantearles esto y decirles que si resulta los vamos a necesitar para gobernar. 7 de 14 partidos me ofrecieron ser su candidato y les dije que no”.

“No me he juntado con nadie de los extremos. Me reuní con dirigentes desde la UDI al Partido Socialista (…) No tengo problemas con dialogar”, agregó.