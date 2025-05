Ricardo Lagos Weber sobre informe del CFA: “Si es tan bueno para pedirle a Hacienda que se ajuste el cinturón, por qué no llama a la clase política a ponerse de acuerdo para generar ingresos permanentes”

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, se refirió a la polémica entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo, luego del duro informe de la institución, criticando la situación fiscal del país y las decisiones de la secretaría de Estado.

En este sentido, el parlamentario fue crítico del CFA, señalando que su informe podría generar un mal escenario, ya que “no puede pronunciarse sobre la meta fiscal, porque genera un antecedente complejo”.

“Ya que está tan bueno para pedirle a la hacienda que se ajuste el cinturón 100% porque no llama a la clase política para hacerse de acuerdo para generar mayores ingresos permanentes”, criticó.

De igual manera, aseguró que “yo voy a cuidar al Consejo Fiscal Autónomo, y soy muy respetuoso, me parece que estuvo al límite, si no es que se excedió en sus atribuciones, pero de la misma forma como nosotros tenemos que cuidarlo, y no politizarlo, pero el Consejo Fiscal también tiene que cuidarse a sí mismo”.

“Las instituciones también tienen que cuidarse a sí mismo, de no excederse, de ser mesurado en su planteamiento. Porque lo que está planteando el Consejo podría llevar a tener que hacer un shock contractivo de la economía muy fuerte para poder hacer lo que ellos tal vez sugieren, que es a puro recorte del gasto”, agregó.