Anamaría Arriagada sobre informe de Contraloría por licencias médicas: “No teníamos cómo saber de esta situación (…) No es un tema del Colegio Médico vigilar cómo se portan los doctores, porque no tenemos los canales”

La presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, se refirió al escándalo por las licencias médicas fraudulentas en el sector público y las acciones que podría tomar el gremio frente a esta situación.

Por una parte, aclaró que “nosotros nunca nos negamos a la fiscalización. Y ya en ese entonces señalábamos que la fiscalización era errática, porque ponían foco sobre médicos que daban un número normal de licencias, de una forma en que no podían responder prácticamente los requerimientos. Y, sin embargo, seguían aumentando los emisores de más de 5.000 licencias”.

Pese a ello, la dirigente gremial señaló que “ninguno de nosotros sabía lo que contenía este informe en términos de la magnitud”.

“Hoy el foco está puesto en resolver el tema del fraude y en resolver cualquier asunto que implica acción médica y que está hoy día empañando la licencia médica”, agregó.

De igual manera, Arriagada indicó que “nuestra autocrítica más profunda es ver cómo logramos levantar la licencia médica hacia lo que es sin desvirtuarla como una herramienta fundamental del descanso de trabajadores enfermos”.

Así también la médico insistió en que “no teníamos cómo saber de esta situación (…) no somos el ente fiscalizador (…) No es un tema del Colegio Médico vigilar cómo se portan los doctores, porque no tenemos los canales”.