Rodrigo Galilea sobre la Cuenta Pública: “El Presidente no logro empatizar suficientemente con la sensación de agobio de la ciudadanía respecto a los temas de seguridad más los escándalos que van uno atrás de otro”

El senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, habló sobre el Gobierno de Gabriel Boric y la última Cuenta Pública.

“Creo que estuvo, en términos generales, bien abordada”, afirmó Galilea, quien valoró particularmente la reflexión del Mandatario respecto a los fallidos procesos constitucionales.

“Yo ejemplifico cuando el Presidente dice que considera que ninguno de los dos procesos constitucionales fueron una pérdida de tiempo, si no que nos ayudaron a aprender que aunque cuando uno tenga mayorías, no puede pasar por encima del otro, ese tipo de cosas valoro y comparto”, agregó.

Sin embargo, el parlamentario criticó que “el Presidente no logró empatizar suficientemente con la sensación de agobio de la ciudadanía con los temas de seguridad, más los escándalos que van uno tras otro”, apuntó.

En esa línea, agregó: “Yo hubiera esperado cosas más concretas para empatizar con el agobio ciudadano, del cual hay que hacerse cargo”.

Respecto al Gobierno, Galilea reconoció que “si hay algo que yo valoro es que ha sabido, a través de cambios ministeriales, tener flexibilidad frente a la realidad que se le imponía”.

No obstante, el senador fue crítico con la gestión estatal. “La gran falla es a nivel de gestión gubernamental, que no pasa tanto por leyes, sino por hacer que los caracoles corran. Entonces, la gran falla no fue en términos de adaptación, sino en gestionar al Estado de Chile”, concluyó.