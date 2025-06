Ángel Valencia sobre participación de Estado venezolano en caso Ronald Ojeda: “Tenemos antecedentes serios (…) Esta investigación está vigente y probablemente solo conocemos una parte”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre la ilegalidad de diligencias en el caso Procultura donde hubo escuchas del Presidente Gabriel Boric y de los nuevos antecedentes de casos de contingencia.

Frente al fracaso de la apelación ante el máximo tribunal, el persecutor confesó que “es un paso en falso”, y que “cuando el debate llega hasta la Corte Suprema, tratar de minimizar la relevancia que eso pueda tener para la imagen de la investigación en la comunidad no tiene mucho sentido”.

Pese a ello, aseguró que “la investigación goza de buena salud”, profundizando en que “esta es una parte muy relevante (…) pero la información que provenía de ahí no está en el núcleo de la investigación”.

Siguiendo esta línea, afirmó que la salida del fiscal Patricio Cooper de la causa no afectaría a esta y que la presión del mundo político no es considerada en sus determinaciones: “Las investigaciones penales no están personalizadas, son institucionales (…) La presencia de una persona u otra no debería ser un factor determinante”, dijo.

“La política se nutre de antecedentes que se toman en la investigación penal, pero la investigación penal de manera alguna se nutre de la discusión política”, agregó.

Así mismo, recalcó en que “la Corte Suprema hizo las observaciones en particular, nosotros planteamos nuestros argumentos y ya. El fallo hay que cumplirlo”.

El caso Ojeda

Por otra parte, Valencia se refirió a los avances del caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda, declaró que “la investigación todavía es reservada, pero solo quisiera ser presente que cuando sostenemos de que en ella hay antecedentes, de que en el homicidio del Teniente Ojeda habrían intervenido, ya sea en la planificación, ya sea en su ejecución, agentes del Estado venezolano, es porque tenemos antecedentes serios para sostenerlo y están contenidos en la propia investigación”.

Sumado a ello, el fiscal apuntó a que “el esclarecimiento de ese delito probablemente requiera no solo de los esfuerzos de las policías chilenas y de la fiscalía chilena, sino que también de mucha cooperación internacional”.

“Pero esa investigación todavía está vigente, todavía está vigente y probablemente vamos a seguir recibiendo información para esclarecer cómo los hechos ocurrieron. Muy probablemente solo conocemos todavía una parte y quizá no la parte más grave”, aclaró.