Jaime Mulet: “Yo no justifico la violencia. Puede ser que compita con gente que lo haga”

El candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, habló sobre sus propuestas y la reforma al sistema político.

En este sentido, el diputado valoró algunos aspectos del proyecto que regula la fragmentación, pero señaló que “el reemplazo o sustituir a un parlamentario si su partido no saca el 5% es meterle la mano a la urna, es antidemocrático”.

“Espero que disminuyamos la fragmentación, pero no cerremos un sistema político que siempre tiene que estar desafiado por competencia, porque, sino la manda a la calle y a la protesta. La mejor manera es evitando los pactos”, lanzó.

Por otro lado, el parlamentario se refirió a la discusión sobre el estallido social, afirmando que “todos tenemos un grado de responsabilidad” y comentó que “hay reflexiones de sectores que de alguna manera toleraron o no fueron categóricos con la violencia en las protestas”.

Siguiendo esta línea, Mulet resaltó que “yo no justifico la violencia. Puede ser que compita con gente que lo haga”.

Además, el abanderado del FRVS, subrayó que “no me he salido de la institucionalidad, para mí eran razonables las acusaciones constitucionales contra el expresidente Piñera”