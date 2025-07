Jorge Alessandri sobre multa solo para chilenos: “Eso apostaría hoy. Seguiremos empujando que sea para todos, pero no sé si estarán los votos”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, se refirió a los proyectos que regulan las multas por el voto obligatorio y la posibilidad que plantea el Gobierno de que finalmente la multa solo se aplique a los chilenos.

En este sentido, el parlamentario enfatizó la necesidad de definir con claridad la normativa antes de que venza el plazo legal para la inscripción de candidaturas. “Tenemos dos proyectos uno que viene del Senado que tiene multa de hasta $350.000 y un proyecto de ley en primer trámite, que también instala una multa”, señaló.

“Vamos a tratar de empujar los dos proyectos. El Gobierno no ha tomado una posición clara, estaría diciendo que la multa va para los chilenos pero sacando a los extranjeros”, agregó.

Respecto a este punto, el diputado mostró su desacuerdo con una eventual distinción entre votantes nacionales y extranjeros.“Yo prefiero multarlos a todos, pero hay otros 154 parlamentarios con quienes tenemos que discutirlo, es mejor eso que ninguna multa”, señaló.

Además, Alessandri advirtió que es crucial que la normativa quede zanjada antes del 17 de agosto, fecha límite para la inscripción de listas en las elecciones municipales y regionales: “Lo serio es zanjar y promulgar antes del 17 de agosto que es cuando se inscriben las listas, de lo contrario tendremos al Servel proyectando y quizás equivocándose”.

En cuanto a la posibilidad de que finalmente la multa solo se aplique a los chilenos, Alessandri señaló que esa es la opción con mayor posibilidad de salir. “Eso es lo que yo apostaría en estos momentos. Seguiremos empujando para que sea para todos, pero no sé si van a estar los votos”.

