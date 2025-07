Javier Etcheberry sobre el no pago de contribuciones: “En el caso mío, no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción”

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se refirió a la situación de su vivienda en Aculeo, la cual no ha estado pagando contribuciones durante 9 años.

En ese sentido, explicó que “desde que se amplió la casa ha sido difícil, de hecho imposible hasta ahora, que el municipio de Paine recibiera la propiedad”.

“He hecho todo para que me reciban la propiedad. Pero todavía no he podido regularizarla”, agregó.

Según relató, el problema se arrastra hace años:”Hace 9 años le mandé una tasación con todo lo que se requiere para la casa con las ampliaciones de Aculeo y en 9 años nunca usaron la información para actualizar mi propiedad”.

En este sentido, Etcheberry apuntó que: “En el caso mío, no cumplieron con la pega y no fueron a ver la construcción”, aseguró. “Hay un hecho en Chile y es que los municipios, la costumbre, los constructores están haciendo las cosas en forma que no corresponde”.

Etcheberry también se refirió al proceso de actualización de los avalúos fiscales y cómo estos deben ajustarse al valor real del mercado: “Estoy tratando de que ninguna propiedad quede por encima del valor comercial. Deberíamos estar un 40% más abajo a partir de enero del otro año”, señaló.