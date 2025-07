Mario Marcel sobre el proyecto de eliminar la UF: “Para bienes y servicios, distinto de los financieros, los precios deberían estar fijados siempre en pesos”

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la reforma tributaria para las pymes, el proyecto que eliminaría la UF y las negociaciones arancelarias con Estados Unidos.

Respecto a la reformatributaria para las pymes, Marcel señaló que “es un proyecto que está orientado a la clase media y las pymes son una parte. Va a beneficiar a un millón de micro y pequeñas empresas, 900.000 contribuyentes y alrededor de 80.000 adultos mayores por contribuciones”.

Proyecto de eliminar la UF

Por otra parte, sobre el debate por eliminar la UF, el ministro enfatizó en los efectos negativos que podría tener esta iniciativa, especialmente en el acceso a la vivienda: “Lo más grave es el tema del crédito hipotecario, porque la UF se creó para desarrollar el crédito a largo plazo, entre otras cosas, para la vivienda”.

Asimismo, Marcel criticó el proyecto y lo tildó de “abusivo plantear que ciertos servicios que estén fijados en UF, además, se les aplique un ajuste adicional según el IPC una vez al año”.

En esa línea, afirmó que “para bienes y servicios, distinto de los financieros, los precios deberían estar fijados siempre en pesos”. Además, explicó que “si no hubiera este ajuste, habría un ajuste por IPC, con alguna frecuencia distinta”.

El ministro aprovechó también para recordar los efectos negativos de los retiros de fondos previsionales, señalando que “todos esos riesgos que se advirtieron eran reales. Eso debería servir para que cuando uno advierte de un riesgo grande, no es que está haciendo una campaña del terror, sino que son riesgos reales”.

En esa misma línea, vinculó el alza de la UF con el impacto de la inflación: “Cuando aumenta la inflación se incentiva la indexación de todo lo que sea posible. Yo creo que eso nos recuerda por qué fue importante hacer un ajuste económico significativo para frenar la inflación”.

Negociaciones con Estados Unidos

Finalmente, Marcel se refirió a las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la posibilidad de nuevos aranceles: “Siempre va a ser un objetivo volver al TLC. Chile es muy complementario con Estados Unidos, ya que abastece a su industria manufacturera. Los productores chilenos no compiten con los norteamericanos”.

No obstante, advirtió que el país no responderá con la misma moneda en caso de que se apliquen restricciones desde el norte: “Nosotros no vamos a castigar a nuestros contribuyentes aplicándole un arancel a las importaciones de Estados Unidos”.