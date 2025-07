Patricio Cooper: “Se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura. La unidad especializada sabía que se iba a formalizar”

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, abordó el rechazo de la solicitud de remoción en su contra, defendió su rol en el caso ProCultura y se refirió al combate contra el crimen organizado en la Región de Coquimbo.

Respecto al rechazo de solicitud de su remoción, Cooper explicó: “Es complejo, pero los diputados están en todo el derecho de ejercer las facultades fiscalizadoras. Sin embargo, me parece que deberían sustentarse en hechos concretos”.

El fiscal también se refirió críticamente a las filtraciones de causas en curso: “No es negocio filtrar una causa, lo único que hace es poner presión sobre el fiscal, ensuciar las investigaciones y supuestamente uno tiene intereses políticos detrás”.

En esa línea, insistió en que “cuando mejores avances se producen y cuando la investigación es más tranquila es cuando no hay filtraciones y se puede trabajar tranquilo”.

Caso ProCultura

Sobre el caso ProCultura, donde fue uno de los primeros fiscales a cargo, Cooper señaló: “No porque no salga en la prensa, no se está trabajando. Eso fue lo que se me acusó a mí y eso quedó desmentido con los hechos”.

Además, aseguró que la formalización de los involucrados estaba planificada desde antes: “Se había tomado la decisión de formalizar a las 14 personas de ProCultura. La unidad especializada sabía que se iba a formalizar”, dijo. “Si hubiera seguido en el caso, hubiera seguido en nuevas formalizaciones, estaba planificado así”, agregó.

Crimen organizado

Finalmente, Cooper se refirió al avance del crimen organizado en la Región de Coquimbo, especialmente ligado al narcotráfico: “En la Región de Coquimbo, la Provincia de Choapa y Limarí son los grandes cultivos de la marihuana chilena”.

Aseguró que el trabajo de las policías y fiscalía ha dado resultados: “Nunca se había incautado más droga que el año pasado y este año vamos para lo mismo”, afirmó.