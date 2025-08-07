EN VIVO

Pablo García: "La idea es acumular reservas propias para posiblemente avanzar a cancelar o reducir materialmente estas líneas contingentes que existen hoy en día"

García: "El fin es acumular reservas y reducir líneas contingentes"

Pablo García sobre la candidatura de Jara: “Di varias entrevistas para decir que no tenía intención de sumarme a su comando. No era parte de mis planes ni de mis intenciones”.

7 Agosto, 2025

El economista y exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, habló sobre el nuevo programa de acumulación de reservas internacionales impulsado por la entidad autonoma, el cual  tiene como objetivo fortalecer los ahorros en dólares del país

En sus declaraciones, destacó que, si bien la medida generó sorpresa por su carácter inusual, su implementación ha tenido efectos acotados gracias a la racionalidad detrás de la decisión.

“Al ser excepcional siempre sorprende. Sin embargo, el efecto de esto ha sido poco por su racionalidad”explicó.

“La lógica de tener reservas es para usarlas en momentos de tensión financiera, de incertidumbre internacional, etc.”, agregó.

El objetivo, según explicó, es fortalecer la posición externa del país. “La idea es acumular reservas propias para posiblemente avanzar a cancelar o reducir materialmente estas líneas contingentes que existen hoy en día”, dijo el consejero.

En cuanto al impacto inmediato en los mercados, aseguró que la reacción fue moderada: “La reacción del mercado fue muy chica, solo subió 1% el dólar, en comparación con el 2022 que el dólar cayó $100”.

Distancia con la candidatura de Jara

Consultado por su relación con la candidatura presidencial de Luis Eduardo Escobar, el exdirector de Presupuestos y actual aspirante independiente, García aclaró que no forma parte de su equipo ni ha tenido intenciones de integrarse. “Di varias entrevistas para decir que no tenía intención de sumarme a su comando. No era parte de mis planes ni de mis intenciones”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que comparte muchas de las preocupaciones económicas planteadas por Escobar: “Lo que está haciendo Luis Eduardo es bien nítido porque está poniendo en la mesa temas que son bien de fondo, lo que él ha opinado me interpreta plenamente, pero aquí la discusión no son las opiniones de alguien sino lo que piensa Jara”, afirmó.

