María Elena Santibáñez sobre denuncia contra defensor de Monsalve: “La respuesta de la defensoría me parece muy pobre. Lo que uno esperaría es que la persona al menos sea suspendida, sin perjuicio de la instrucción de un sumario”

Sobre las imágenes difundidas por el defensor de Monsalve, Santibáñez, mencionó: “Estamos hablando de una víctima que no puede estar en una situación más vulnerable. Es una bajeza impresionante”.

8 Agosto, 2025

La abogada de la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, cuestionó duramente el actuar de Víctor Providel, defensor penal público del imputado Manuel Monsalve, por colaborar con imputados que intentaron difundir información privada de la denunciante.

La jurista acusó que el abogado participó activamente en la recopilación y difusión de información privada de su representado con el objetivo de lucrar con su exposición mediática.
“Durante un tiempo importante grabaron aspectos de la vida privada de mi representada, para efectos de poder venderlas a medios de comunicación”, mencionó.

La abogada también apuntó a un informe policial que, según dijo, “da cuenta de las conversaciones que tuvo Providel con los imputados, facilitando los contactos para efectos de llevar esta información a los medios de comunicación pidiendo dinero a cambio”.

Santibáñez calificó las acciones del defensor penal como “conductas graves que rayan con la ética profesional de cualquier persona” y recalcó la gravedad del caso por tratarse de un funcionario de una institución pública: “Es aún más grave considerando que él es un defensor penal público, de una institución del Estado. De quien menos esperaría un actuar así es de un defensor penal público”.

Además, criticó la difusión de imágenes privadas del subsecretario: “Estamos hablando de una víctima que no puede estar en una situación más vulnerable. Es una bajeza impresionante”.

Por último, se refirió a la respuesta institucional de la Defensoría Penal Pública frente a esta situación, considerándola insuficiente: “La respuesta de la defensoría me parece muy pobre. Lo que uno esperaría es que la persona al menos sea suspendida, sin perjuicio de la instrucción de un sumario”.

