11 Agosto
11 Agosto
8 Agosto
8 Agosto

Arturo Squella: “Para lograr mayoría en la Cámara de Diputados, es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas”

Squella: “Sin Demócratas, se aleja la mayoría en la Cámara"

Sobre las críticas al equipo de candidatura de José Antonio Kast, Arturo Squella, mencionó: “Es una especie de caricatura que han tratado de instalar. Le vemos poca relevancia, por eso no salimos a desmentir”.

Por:

11 Agosto, 2025

El presidente Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el escenario electoral de cara a las próximas parlamentarias y presidenciales, destacando el trabajo en alianzas y las proyecciones de su sector.

Sobre la conformación de listas parlamentarias, Squella afirmó que “desde el primer momento dijimos que el escenario ideal era con las dos grandes listas que se están generando. Esperamos que se tengan noticias positivas de Chile Vamos de sumar a Demócratas”.


En esa línea, explicó que el Partido Republicano ya formalizó su pacto parlamentario, pero no descartó ajustes: “Conformamos oficialmente el pacto, pero eso no excluye que estos días tengamos noticias en el tema senatorial en las binominales, eso ha ido razonablemente bien”.

En cuanto a las proyecciones en la Cámara de Diputados, el dirigente aseguró que existe una meta clara: “Hay un rango entre 86 y 91 escaños, y eso es algo posible de lograr. Los partidos de oposición tenemos en mente superar la mayoría absoluta, y por primera vez estamos cerca de conseguirlo”. 

Sin embargo, advirtió que para que esto funcione “es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas; si no lo suman, se nos aleja la posibilidad de que podamos sacar mayoría”.

Consultado por la candidatura presidencial de José Antonio Kast, Squella sostuvo que “seguimos con la hoja de ruta de comunicar lo que vamos a hacer si llegamos a estar en el gobierno”.

Respecto de las críticas a su equipo de campaña, respondió: “Es una especie de caricatura que han tratado de instalar. Le vemos poca relevancia, por eso no salimos a desmentir”.

