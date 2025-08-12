EN VIVO

Jaime Bellolio: “Está bien que las comunas que recibamos más ingresos contribuyamos a otras (…) Pero, hay factores que tomar en cuenta, como la población flotante”

12 Agosto, 2025

El exministro y alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió a los efectos que han tenido las reparaciones en el puente Lo Saldes y entregó su visión sobre las contribuciones municipales y la situación política de la derecha.

Sobre el puente Lo Saldes, Bellolio afirmó que durante años “no se le hicieron las mantenciones como se debieron haber hecho”, lo que ha generado diversos problemas en su funcionamiento. En ese sentido, señaló que “es evidente que lo debe hacer la concesionaria o el MOP. Ahora los arreglos los está haciendo la concesionaria y luego va a tener que hacer un puente nuevo”.

Asimismo, Bellolio añadió que “es del MOP, estos son los típicos problemas que ocurren cuando alguien no se quiere hacer cargo de algo”. En relación a las consecuencias de las reparaciones, mencionó que “uno de los problemas que ha tenido es que el Ciclorecreovía estuvo suspendido y parece que seguirá suspendido por más fines de semana”

Bellolio insistió en la importancia de que las autoridades “sean rigurosas con el tiempo, porque las consecuencias de los arreglos del puente lo sufren muchas personas”. Además, informó que “nos dijeron que el 23 de agosto estaría habilitado”.

En cuanto a las contribuciones municipales, Bellolio sostuvo que “yo creo que está bien que las comunas que recibamos más ingresos contribuyamos a aquellas que no tienen otra fuente de financiamiento que no sea este impuesto a los municipios”. Sin embargo, aclaró que “somos partidarios de acotarlas”.

Respecto al Fondo Común Municipal, Bellolio explicó que “hay ciertos factores que tienen que tomarse en cuenta, uno de ellos es la población flotante. Hay ciertas cosas que hay que ir cambiando, en la atención de salud, en la atención de educación, etc.”.

La derecha a meses de las elecciones

Finalmente, Bellolio se refirió a la situación política de la derecha y la centro-derecha. Indicó que “nos falta tener esa mirada de colaboración en la política en general, pero también en la centro-derecha” y expresó su deseo de que “desde Chile Vamos nos pusiéramos de acuerdo con el Partido Republicano en ciertas temáticas, ya que vamos a tener que contribuir a gobernar después”.

