EN VIVO

Duna

Sonidos de tu Mundo

Duna TV Señal audio
PODCAST
Hablemos en Off
13 Agosto
Duna en Punto
13 Agosto
Terapia Chilensis
12 Agosto
Nada Personal
12 Agosto

Juan Tagle sobre el Claro Arena: “Pretendemos que sea un lugar de encuentro con los vecinos. Los conciertos son acotados, el fútbol es la prioridad”

Respecto al uso de pasto sintético en el Claro Arena, Tagle reconoció que “en Chile tiene una mala fama, esto es otra cosa”, e incluso anunció que “va a ser un estadio que también lo van a poder usar otros equipos”.

Por:

13 Agosto, 2025

Suscríbete a este programa
iTunes
Android
Windows Phone
RSS

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la inauguración del nuevo estadio de la Universidad Católica, el Claro Arena y su impacto en la comunidad vecina al recinto en Las Condes.

En este sentido, el dirigente de la UC mencionó que tras la inauguración del recinto “lo entendemos como una nueva etapa de la Universidad Católica”.

Sumado a ello, el presidente de la Franja respondió a las preocupaciones de los vecinos de San Carlos de Apoquindo, mencionando que “es un aporte al fútbol chileno, a la ciudad y a Las Condes”.

“Pretendemos que sea un lugar de encuentro con los vecinos. Los conciertos son acotados, el fútbol es la prioridad”, agregó.

Respecto al uso de pasto sintético en el Claro Arena, Juan Tagle reconoció que “en Chile tiene una mala fama, esto es otra cosa”, e incluso anunció que “va a ser un estadio que también lo van a poder usar otros equipos”.

Así mismo, detalló que, salvo la ubicación para el público visitante, ningún sector del estadio tendrá rejas: “Nosotros apostamos por un cambio cultural de manera responsable, acompañado de mucha seguridad”.

Compartir este contenido:

Síguenos en nuestro canal de Whatsapp:

Whatspp
LO MÁS VISTO
01 ¿Qué es lo que se sabe del nuevo disco? The Life of a Showgirl: Taylor Swift inicia su nueva era y anuncia su decimosegundo álbum
02 El libro Piñera en Jaque y la esperada reunión entre Trump y Putin
03 La arremetida de la Contraloría en el ordenamiento del Estado y sus consecuencias
04 Juan Pablo Toro sobre la reunión entre Putin y Trump: “Hay que aterrizar las expectativas”
05 Constanza Gaggero y su trayectoria en el diseño internacional
SUSCRÍBETE A NUESTRO NEWSLETTER

ENTREVISTAS, NOTICIAS Y PODCAST