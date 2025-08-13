Juan Tagle sobre el Claro Arena: “Pretendemos que sea un lugar de encuentro con los vecinos. Los conciertos son acotados, el fútbol es la prioridad”

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la inauguración del nuevo estadio de la Universidad Católica, el Claro Arena y su impacto en la comunidad vecina al recinto en Las Condes.

En este sentido, el dirigente de la UC mencionó que tras la inauguración del recinto “lo entendemos como una nueva etapa de la Universidad Católica”.

Sumado a ello, el presidente de la Franja respondió a las preocupaciones de los vecinos de San Carlos de Apoquindo, mencionando que “es un aporte al fútbol chileno, a la ciudad y a Las Condes”.

“Pretendemos que sea un lugar de encuentro con los vecinos. Los conciertos son acotados, el fútbol es la prioridad”, agregó.

Respecto al uso de pasto sintético en el Claro Arena, Juan Tagle reconoció que “en Chile tiene una mala fama, esto es otra cosa”, e incluso anunció que “va a ser un estadio que también lo van a poder usar otros equipos”.

Así mismo, detalló que, salvo la ubicación para el público visitante, ningún sector del estadio tendrá rejas: “Nosotros apostamos por un cambio cultural de manera responsable, acompañado de mucha seguridad”.