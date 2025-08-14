José Ramón Valente: “En vez de soñar el país perfecto, demos el primer paso, que es volver al país que teníamos y desde ahí soñemos al país que queremos”
“La sociedad ha tenido un aprendizaje en estos 6 años y Chile puede retomar un rumbo que nos permita bajar el desempleo, volver a crecer, subir la inversión y los sueldos de manera sana”, expresó.
El economista y exministro, José Ramón Valente se refirió al momento actual de desarrollo del país y las cifras que se tenía hace 6 años.
Además, planteó que hay una buena posibilidad de volver a retomar el crecimiento si se toman acciones concretas.
