Paulina Vodanovic: “No vamos a objetar la candidatura de Daniel Jadue. Al Partido Socialista no le incomoda su situación judicial”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Hablemos en Off a las negociaciones en el oficialismo de cara a la lista parlamentaria para las próximas elecciones.

En este sentido, la congresista señaló que “ya está bastante zanjada la lista, igual hay que cumplir cuotas de género (…) Lo que queda es la parte administrativa”.

Sumado a ello, la parlamentaria indicó que ella no está al tanto si se ha podido destrabar algunas trabas en distritos donde se mantienen las negociaciones entre los partidos, pero que hoy ya debería quedar todo listo.

Respecto a la candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el Partido Comunista, quien se encuentra como imputado por cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa, la senadora le bajó el perfil a las críticas por su presencia en la lista oficialista.

Siguiendo esta línea, Vodanovic mencionó que “entiendo que no hay ningún veto a él (…) Si la Ley no le impone ninguna consecuencia al hecho de estar imputado, no somos nosotros quienes pasemos sobre la Ley”.

“El Partido Comunista lo decide llevar como candidato, no lo vamos a objetar”, agregando que al Partido Socialista “no” le incomoda la situación judicial del exalcalde.